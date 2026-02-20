Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अमेरिकी कंपनी से ऑर्डर मिलने की खबर, इस शेयर ने अचानक निवेशकों को चौंकाया

Feb 20, 2026 02:55 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयर में यह तेजी कंपनी को मिले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर की खबर के बाद आई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को यह स्टॉक 10 प्रतिशत से अधिक उछल गया। आइए डिटेल जान लेते हैं।

अमेरिकी कंपनी से ऑर्डर मिलने की खबर, इस शेयर ने अचानक निवेशकों को चौंकाया

Dee development share: आमतौर पर देखा गया है कि किसी कंपनी से जुड़ी पॉजिटिव खबर आने पर उसके स्टॉक की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड के स्टॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को यह स्टॉक 10 प्रतिशत से अधिक उछल गया। बहरहाल, आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी पॉजिटिव खबर है जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी देखी गई है।

कंपनी को मिला है बड़ा ऑर्डर

डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयर में यह तेजी कंपनी को मिले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर की खबर के बाद आई। कंपनी को पावर सेक्टर की दुनिया की सबसे बड़ी मूल उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक से एलओआई मिला है। हालांकि व्यावसायिक कारणों से कंपनी ने ग्राहक का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। यह कंपनी अमेरिका में मुख्यालय रखने वाली एक बड़ी ग्लोबल OEM बताई जा रही है। इस समझौते के तहत कंपनी को हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर (HRSG) के लिए पाइपिंग सिस्टम सप्लाई करने का काम मिला है। यह सप्लाई कुल 16 यूनिट्स के लिए की जाएगी। इसमें कई HRSG प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन शामिल हैं। ऑर्डर का कुल मूल्य 40 मिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है।

शेयर का परफॉर्मेंस

डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 208.85 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 230 रुपये तक पहुंच गया है। जुलाई 2025 में शेयर 336.15 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, 178 रुपये शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स ने दिसंबर 2025 की तिमाही में बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी ने दिसंबर 2025 में समाप्त तिमाही के दौरान ₹18.28 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्जित किया जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ₹13.33 करोड़ का घाटा हुआ था।

ये भी पढ़ें:सेबी ने जी एंटरटेनमेंट को भेजा नोटिस, एक बार फिर उछला फंड डायवर्जन का मामला
ये भी पढ़ें:UPI से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, अप्रैल से EPFO देने जा रहा बड़ा तोहफा
ये भी पढ़ें:अमेरिका-ईरान के बीच टेंशन, एक बार फिर 3 लाख रुपये के पार जाएगी चांदी?

परिचालन से राजस्व में 76.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ₹286.67 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹162.00 करोड़ था। जनवरी 2026 में कुल ₹92.77 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए, जिससे 31 जनवरी 2026 तक कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़कर ₹1,319.91 करोड़ हो गया। कंपनी ने इस माह के दौरान ₹75.59 करोड़ के ऑर्डर पूरे किए। कंपनी का पाइपिंग सेगमेंट, जिसे डी इंडिया और डी थाइलैंड संचालित करते हैं। यह सेग्मेंट पावर और ऑयल-एंड-गैस सेक्टर से सबसे ज्यादा ऑर्डर ला रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक कंपनी को कुल ₹959.81 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,