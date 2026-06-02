2 महीने में डबल हो गया यह शेयर, अब 4 दिन से लग रहा अपर सर्किट, आपका है दांव?
बीते चार दिन से शेयर में तेजी है। इस दौरान शेयर में 20 पर्सेंट उछाल आया है। पिछले दो महीनों में कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस BSE पर ₹288.90 के लेवल से बढ़कर दोगुने से भी अधिक हो गया है।
Dee Development share price: शेयर बाजार में लिस्टेड स्मॉल कैप कंपनी दीप डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के शेयर मंगलवार को डिमांड में रहे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन BSE पर शेयर में 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और भव ₹655.80 पर लॉक हो गया। यह शेयर का नया हाई भी है। बता दें कि बीते चार दिन से शेयर में तेजी है। इस दौरान शेयर में 20 पर्सेंट उछाल आया है। पिछले दो महीनों में कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस BSE पर ₹288.90 के लेवल से बढ़कर दोगुने से भी अधिक हो गया है। यह 130 फीसदी की जबरदस्त तेजी है।
क्या है तेजी की वजह?
पिछले दो दिनों में कंपनी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) कंपनियों से लगभग ₹600 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसे कुल ₹206.55 करोड़ (GST को छोड़कर) के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। ग्राहक पावर सेक्टर का एक पब्लिक सेक्टर महारत्न EPC समूह है। कंपनी ने बताया कि कॉमर्शियल कारणों से ग्राहक का नाम उजागर नहीं किया जा सकता है।
इसके तहत कंपनी चार यूनिट्स के लिए क्रिटिकल पाइपिंग असेंबली, मेन स्टीम पैकेज और हॉट रीहीट सिस्टम का निर्माण और आपूर्ति करेगी। इससे पहले 30 मई को कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) से ₹386.86 करोड़ का ऑर्डर मिला था। यह ऑर्डर पाइपिंग उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति से जुड़ा है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2028 तक पूरी की जानी है।
होने वाली है मीटिंग
दीप डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुधवार, 3 जून, 2026 को होने वाली है। यह मीटिंग सुबह 9 बजे होनी तय है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के अलावा, कंपनी के इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल आधार पर जारी करके फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे मंजूरी देना है।
कंपनी की बात करें तो यह एक इंजीनियरिंग कंपनी है। यह इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेवाओं के जरिए तेल और गैस, बिजली, प्रोसेस इंडस्ट्रीज और केमिकल्स जैसे उद्योगों के लिए खास प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। कंपनी पाइपिंग से जुड़े उत्पाद भी बनाती और सप्लाई करती है।
हाल ही में हुआ है समझौता
हाल ही में कंपनी ने एक अंतरराष्ट्रीय EPC कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत जून 2027 से दिसंबर 2029 तक उसकी HRSG पाइप स्पूल फैब्रिकेशन क्षमता का 60 फीसदी हिस्सा आरक्षित रहेगा। इससे कंपनी को हर साल कम से कम 1.53 करोड़ डॉलर का कारोबार मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें