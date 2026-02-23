दनादन मिल रहे ऑर्डर, रॉकेट सा उड़ा यह शेयर, दो दिन में 29% से ज्यादा की तेजी

डीईई डिवेलपमेंट इंजीनियर्स के शेयर सोमवार को 15% से अधिक उछलकर 268.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को भी अच्छी तेजी देखने को मिली। दो दिन में कंपनी के शेयर 29% से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी को पिछले कुछ दिनों में दनादन ऑर्डर मिले हैं।

इंजीनियरिंग कंपनी डीईई डिवेलपमेंट इंजीनियर्स के शेयर सोमवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। डीईई डिवेलपमेंट इंजीनियर्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 15 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 268.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। दो दिन में डीईई डिवेलपमेंट इंजीनियर्स के शेयर 29 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी को पिछले कुछ दिनों में दनादन ऑर्डर मिले हैं। डीईई डिवेलपमेंट इंजीनियर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 336.15 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 180.50 रुपये है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स

डीईई डिवेलपमेंट इंजीनियर्स को करीब 173 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे 88 करोड़ रुपये का जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है, इसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की तरफ से मिला 26 करोड़ रुपये का लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) शामिल है, जो कि क्रिटिकल पाइपिंग कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। कंपनी को क्रिटिकल पाइपिंग सॉल्यूशंस के लिए 42 करोड़ रुपये का एक दूसरा लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। यह ऑर्डर एक ज्वाइंट वेंचर से मिला है, जिसमें एक भारतीय कंपनी और पावर सेक्टर की दिग्गज विदेशी कंपनी शामिल है। डीईई डिवेलपमेंट इंजीनियर्स ने उस कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया है। इंजीनियरिंग कंपनी ने फाइलिंग में बताया है कि डोमेस्टिक जॉब वर्क ऑर्डर्स को एक साल के भीतर पूरा किया जाना है।

इसके अलावा, डीईई डिवेलपमेंट इंजीनियर्स की सहायक कंपनी डीईई पाइपिंग सिस्टम्स (थाइलैंड) कंपनी लिमिटेड को अमेरिका स्थित पावर सेक्टर OEM से इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले हैं। थाइलैंड यूनिट को 11 यूनिट्स HRSG पाइपिंग की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 8 मिलियन डॉलर है। इस ऑर्डर को दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाना है। डीईई डिवेलपमेंट इंजीनियर्स को शुक्रवार को पावर सेक्टर की एक दिग्गज ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है।