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3 महीने में पैसा किया डबल, कंपनी के पास 2400 करोड़ रुपये से अधिक का काम, आज शेयरों में 5% की तेजी

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • DEE Development Engineers Share Price: कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
  • इस कंपनी का कुल ऑर्डर बुक 2400 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है
3 महीने में पैसा किया डबल, कंपनी के पास 2400 करोड़ रुपये से अधिक का काम, आज शेयरों में 5% की तेजी

DEE Development Engineers Share Price: डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स के शेयरों में आज सोमवार को अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह वर्क ऑर्डर से जुड़ी जानकारी है। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स ने बताया है कि 631.91 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मई 2026 में मिला है।

आज बीएसई में कंपनी के शेयर 670 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में यह स्टॉक 707.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का यह 52 वीक हाई है। बता दें, कंपनी के शेयरों में आज सोमवार को अपर सर्किट लगा है।

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कंपनी का ऑर्डर बुक 2400 करोड़ रुपये के पार

डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का कुल ऑर्डर बुक 2433.90 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। मई के शुरुआत में कंपनी के पास 1909.82 करोड़ रुपये का काम था। जोकि 31 मई तक 2400 करोड़ रुपये को क्रॉस कर गया। बता दें, इस कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि मई के महीने में 107.83 करोड़ रुपये का काम पूरा भी हुआ है।

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मई के महीने में डी डेवलपमेंट्स को पावर सेगमेंट में कुल 274.79 करोड़ रुपये का काम मिला था। जिसके बाद इस सेगमेंट में कंपनी का ऑर्डर बुक 1251.42 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। ऑयल गैस सेगमेंट में कंपनी को 358 करोड़ रुपये का काम मिला है। मई के महीने में मिले इस नए ऑर्डर की वजह से अब कुल काम सेगमेंट में 881 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

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शेयरों का प्रदर्शन काफी शानदार

DEE Development Engineers उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है। जिन्होंने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। महज 3 महीने के अंदर ही कंपनी के शेयरों का भाव 154 प्रतिशत बढ़ा है। यानी पोजीशनल निवेशकों का पैसा 3 महीने में ही दोगुना हो चुका है। 2026 में स्टॉक का दाम 239 प्रतिशत बढ़ा है। 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 243 प्रतिशत का लाभ मिला है। 1 साल में DEE Development Engineers के शेयरों की कीमतों में 155 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

इस कंपनी का 52 वीक हाई 707.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 183.35 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 4903 करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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