सोना-चांदी के भाव में गिरावट, चेक करें कैरेट के हिसाब से गोल्ड के लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price 18 August: 24 कैरेट सोने की कीमत अब बिना जीएसटी एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से फिर नीचे आ गई है। अब यह 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 1669 रुपये सस्ता है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 102729 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।

Gold Silver Price 18 August: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में आज गिरावट है। 24 कैरेट सोने की कीमत अब बिना जीएसटी एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से फिर नीचे आ गई है। अब यह 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 1669 रुपये सस्ता है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 102729 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।

आज 24 कैरेट सोने का भाव 286 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी ने 916 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की है। चांदी अब 114017 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। जीएसटी समेत चांदी की कीमत 117437 रुपये किलो हो गई है। गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 114933 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 100023 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इस साल सोना 23997 और चांदी 28000 रुपये हुई महंगी सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 23997 रुपये और चांदी 28000 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

14 से 23 कैरेट गोल्ड के क्या हैं रेट आज 23 कैरेट गोल्ड भी 284 रुपये सस्ता होकर 99338 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 102318 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 262 रुपये टूटकर 91359 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 94099 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 168 रुपये कम होकर 74803 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 77047 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 60096 रुपये पर पहुंच गया है।