सोना-चांदी के भाव में गिरावट, आज चेक करें सर्राफा बाजार के लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price 14 August: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में आज गिरावट है। 24 कैरेट सोने की कीमत अब बिना जीएसटी एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से फिर नीचे आ गई है। अब यह 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 1435 रुपये सस्ता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 12:55 PM
Gold Silver Price 14 August: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में आज गिरावट है। 24 कैरेट सोने की कीमत अब बिना जीएसटी एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से फिर नीचे आ गई है। अब यह 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 1435 रुपये सस्ता है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 102970 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।

आज 24 कैरेट सोने के भाव 126 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी ने 175 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की है। चांदी अब 115100 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। जीएसटी समेत चांदी की कीमत 118553 रुपये किलो हो गई है। बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 115275 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 100097 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इस साल सोना 24231 और चांदी 29083 रुपये हुई महंगी

सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 24231 रुपये और चांदी 29083 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

14 से 23 कैरेट गोल्ड के क्या हैं रेट

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 125 रुपये सस्ता होकर 99571 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 102558 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 116 रुपये टूटकर 91573 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 94320 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 95 रुपये कम होकर 74978 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 77227 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 60237 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

