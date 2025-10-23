सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट पर लगा ब्रेक, तेजी के पीछे ये हैं कारण

Hindustan Hindi News
संक्षेप: MCX Gold Silver Price: सुबह लगभग 9:08 बजे, एमसीएक्स पर दिसंबर महीने के लिए सोने के भाव 0.89 प्रतिशत बढ़कर 1,22,938 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। उस समय, दिसंबर महीने के लिए चांदी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी 0.93 प्रतिशत चढ़कर 1,46,915 रुपये प्रति किलो हो गए।

Thu, 23 Oct 2025 10:02 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
एमसीएक्स (MCX) पर गुरुवार (23 अक्टूबर) की सुबह सोने के दाम चढ़ गए। यह बढ़त खबरों के कारण आई कि आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो सकता है। सुबह लगभग 9:08 बजे, एमसीएक्स पर दिसंबर महीने के लिए सोने के भाव 0.89 प्रतिशत बढ़कर 1,22,938 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। उस समय, दिसंबर महीने के लिए चांदी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी 0.93 प्रतिशत चढ़कर 1,46,915 रुपये प्रति किलो हो गए।

क्या है भाव का अनुमान?

रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ रिसर्च विश्लेषक जिगर त्रिवेदी के मुताबिक, दिसंबर महीने के लिए एमसीएक्स सोना 1,21,500 रुपये से लेकर 1,23,000 रुपये प्रति किलो की रेंज में चल सकता है।

वैश्विक बाजार में दबाव

वैश्विक बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इसका कारण अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना था, क्योंकि निवेशक इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी महंगाई के अहम आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े ब्याज दरों के भविष्य के रास्ते के बारे में संकेत दे सकते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 0310 GMT पर, स्पॉट गोल्ड 0.2 प्रतिशत गिरकर 4,084.29 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

हालांकि, अमेरिका में दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने के फ्यूचर्स 0.9 प्रतिशत बढ़कर 4,100.90 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए। डॉलर का सूचकांक अन्य मुद्राओं की तुलना में 0.2 प्रतिशत बढ़ गया, जिससे दूसरी मुद्राओं वाले निवेशकों के लिए सोना महंगा हो गया।

विश्लेषक की राय

रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ रिसर्च विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतें लगातार तीसरे सत्र के लिए गिरकर लगभग 4,080 डॉलर प्रति औंस पर आ गईं। हाल के हफ्तों में लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बिकवाली के दबाव के कारण यह गिरावट जारी है।

अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की संभावना और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन के प्रति हाल की सकारात्मक टिप्पणियों ने सोने की 'सुरक्षित निवेश' वाली अपील को कम कर दिया है। फिर भी, उन्होंने यह भी कहा कि इस साल सोना लगभग 55 प्रतिशत और इस महीने 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुका है, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व इस साल के अंत तक दो और ब्याज दरों में कटौती करेगा।

