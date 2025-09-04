Debt free stock stellant securities given 41 bonus share record date before 15 sept share skyrocket कर्ज फ्री कंपनी ने किया बोनस शेयर देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट 15 सितंबर से पहले, लगातार अपर सर्किट, Business Hindi News - Hindustan
कर्ज फ्री कंपनी ने किया बोनस शेयर देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट 15 सितंबर से पहले, लगातार अपर सर्किट

बता दें कि कंपनी ने बोनस इश्यू की घोषणा की है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट अगले सप्ताह है। बता दें कि कंपनी मार्च 2025 तक यह पूरी तरह डेब्ट-फ्री है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 08:03 PM
Bonus Share: स्टेलंट सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (Stellant Securities (India) Ltd) के शेयर में लगातार 2% का अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी के शेयर आज गुरुवार को 2 पर्सेंट चढ़कर 652.45 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। यह इसका 52 वीक का नया हाई भी है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भि इसमें अपर सर्किट लगा था। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर का ऐलान है। कंपनी ने 4:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट अगले सप्ताह है। बता दें कि कंपनी मार्च 2025 तक यह पूरी तरह डेब्ट-फ्री है।

1 बोनस शेयर दे रही कंपनी

बता दें कि कंपनी ने 4:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की है। इसका मतलब है कि हर एक मौजूदा शेयरधारक को चार नए फुली-पेड बोनस शेयर (₹10 फेस वैल्यू) मिलेंगे। इस उद्देश्य के लिए कंपनी 29,61,920 इक्विटी शेयर जारी करेगी और इसके लिए ₹2,96,19,200 का उपयोग फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से किया जाएगा। कंपनी ने बोनस शेयरों की रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर 2025 तय की है। इसके बाद शेयरधारकों के खाते में बोनस शेयर क्रेडिट किए जाएंगे।

कंपनी का कारोबार

बता दें कि कंपनी मुंबई स्थित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1991 में स्थापित हुई थी। यह मुख्य रूप से फाइनेंशियल सर्विसेज में कार्यरत है। शुरू में यह येलो पेजेस प्रकाशक थी, लेकिन अब यह BSE और NSE पर निवेश उपकरणों के ट्रेडिंग और डीलिंग में फोकस करती है। हाल ही में कंपनी ने अपने मैमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन में संशोधन किया है, जिससे यह NBFC के रूप में काम कर सके। इस नई भूमिका में कंपनी इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट, लीजिंग, हायर-पर्चेस फाइनेंसिंग और लोन देने जैसी गतिविधियों में संलग्न हो सकती है। इससे कंपनी सिक्योर और अनसिक्योर लेंडिंग और फाइनेंसिंग कर सकती है।

