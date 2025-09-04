कर्ज फ्री कंपनी ने किया बोनस शेयर देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट 15 सितंबर से पहले, लगातार अपर सर्किट

बता दें कि इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भि इसमें अपर सर्किट लगा था। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर का ऐलान है। कंपनी ने बोनस इश्यू की घोषणा की है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट अगले सप्ताह है। बता दें कि कंपनी मार्च 2025 तक यह पूरी तरह डेब्ट-फ्री है।

Bonus Share: स्टेलंट सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (Stellant Securities (India) Ltd) के शेयर में लगातार 2% का अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी के शेयर आज गुरुवार को 2 पर्सेंट चढ़कर 652.45 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। यह इसका 52 वीक का नया हाई भी है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भि इसमें अपर सर्किट लगा था। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर का ऐलान है। कंपनी ने 4:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट अगले सप्ताह है। बता दें कि कंपनी मार्च 2025 तक यह पूरी तरह डेब्ट-फ्री है।

1 बोनस शेयर दे रही कंपनी बता दें कि कंपनी ने 4:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की है। इसका मतलब है कि हर एक मौजूदा शेयरधारक को चार नए फुली-पेड बोनस शेयर (₹10 फेस वैल्यू) मिलेंगे। इस उद्देश्य के लिए कंपनी 29,61,920 इक्विटी शेयर जारी करेगी और इसके लिए ₹2,96,19,200 का उपयोग फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से किया जाएगा। कंपनी ने बोनस शेयरों की रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर 2025 तय की है। इसके बाद शेयरधारकों के खाते में बोनस शेयर क्रेडिट किए जाएंगे।