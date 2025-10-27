Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Debt free penny stock vakrangee ltd share surges 10 percent today after strong q2 result
कर्ज फ्री कंपनी का 412% बढ़ गया मुनाफा, शेयर खरीदने की मची लूट, ₹10 से कम है भाव

कर्ज फ्री कंपनी का 412% बढ़ गया मुनाफा, शेयर खरीदने की मची लूट, ₹10 से कम है भाव

संक्षेप: कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका मुनाफा सालाना आधार पर 412.5% बढ़कर ₹3.03 करोड़ पहुंच गया, जबकि बिक्री में 6.8% की वृद्धि होकर ₹70.58 करोड़ रही। वहीं, EBITDA में 44.7% की सालाना बढ़त दर्ज की गई।

Mon, 27 Oct 2025 12:37 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Penny Stock: पेनी स्टॉक वक्रांगी लिमिटेड (Vakrangee Ltd) के शेयरों में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी द्वारा सितंबर तिमाही (Q2 FY25) के शानदार नतीजे जारी करने के बाद स्टॉक 9.93% उछलकर ₹9.63 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। बीते दो सेशंस में भी शेयर में करीब 2-2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई थी।

तिमाही नतीजों में जबरदस्त उछाल

कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका मुनाफा (PAT) सालाना आधार पर 412.5% बढ़कर ₹3.03 करोड़ पहुंच गया, जबकि बिक्री में 6.8% की वृद्धि होकर ₹70.58 करोड़ रही। वहीं, EBITDA में 44.7% की सालाना बढ़त दर्ज की गई और मार्जिन बढ़कर 12.4% पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 9.2% था। कंपनी ने कहा कि आने वाले समय में वह तिमाही-दर-तिमाही मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने पर फोकस कर रही है।

ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू और डिजिटल विस्तार

वक्रांगी के मुताबिक, सितंबर तिमाही में उसका ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू (GTV) ₹12,928.70 करोड़ के स्तर को पार कर गया, जबकि कुल लेनदेन की संख्या 3.1 करोड़ को पार कर गई। कंपनी अब गैर-नकद बैंकिंग सेवाओं जैसे खाता खोलना, ऋण उत्पाद, बीमा सेवाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और NPA रिकवरी पर फोकस कर रही है, ताकि वित्तीय समावेशन को और गहराई तक पहुंचाया जा सके।

मजबूत बैलेंस शीट और बिना कर्ज वाला कारोबार

वक्रांगी ने कहा कि वह अपनी सहायक कंपनियों सहित पूरी तरह कर्ज-मुक्त है और मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखे हुए है। कंपनी के अनुसार, यह वित्तीय स्थिति उसे विस्तार योजनाओं को आत्मविश्वास से आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास के लिए सक्षम बनाती है। कंपनी का रणनीतिक फोकस अब हाई-मार्जिन बिजनेस पर है ताकि लाभप्रदता को बढ़ाया जा सके और लो-मार्जिन बिजनेस को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सके।

कैश ट्रांजैक्शन आधारित कारोबार पर चेतावनी

वक्रांगी ने कहा कि डिजिटल भुगतान की तेज़ी से बढ़ती पैठ के चलते कैश ट्रांजैक्शन जैसे एटीएम और पारंपरिक बैंकिंग लेनदेन में गिरावट आ सकती है। इससे केवल नकद लेनदेन पर आधारित मॉडल—जैसे व्हाइट लेबल एटीएम, AEPS प्रोवाइडर या मनी ट्रांसफर सेवाएं—को लाभप्रदता की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

विविध पोर्टफोलियो और नई डिजिटल पहलें

कंपनी ने कहा कि वह किसी एक उत्पाद या सेवा पर निर्भर नहीं है। उसका विविध पोर्टफोलियो ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थकेयर सेवाएं, बिल भुगतान, ऑनलाइन ट्रैवल, मोबाइल रिचार्ज, सीआईबीआईएल स्कोर, पैन कार्ड, डिमैट व ट्रेडिंग अकाउंट खोलने जैसी अनेक सेवाओं को शामिल करता है। इसके अलावा, वक्रांगी ने उपभोक्ताओं को घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके जरिए कंपनी ने खुद को एक O2O (Online to Offline) प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया है, जिसमें ग्राहकों को फिजिकल केंद्रों के साथ-साथ डिजिटल सेवाओं का भी लाभ मिलेगा।

'भारतईजी' मोबाइल सुपर ऐप का ट्रायल लॉन्च

वक्रांगी ने अपने नए 'BharatEasy' मोबाइल सुपर ऐप का बीटा ट्रायल वर्जन लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। कंपनी का कहना है कि यह ऐप उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और यह उन्हें सीमलेस, मल्टी-सर्विस, इंटीग्रेटेड और एफिशिएंट अनुभव प्रदान करेगा।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।