कर्ज फ्री कंपनी का 412% बढ़ गया मुनाफा, शेयर खरीदने की मची लूट, ₹10 से कम है भाव

संक्षेप: कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका मुनाफा सालाना आधार पर 412.5% बढ़कर ₹3.03 करोड़ पहुंच गया, जबकि बिक्री में 6.8% की वृद्धि होकर ₹70.58 करोड़ रही। वहीं, EBITDA में 44.7% की सालाना बढ़त दर्ज की गई।

Penny Stock: पेनी स्टॉक वक्रांगी लिमिटेड (Vakrangee Ltd) के शेयरों में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी द्वारा सितंबर तिमाही (Q2 FY25) के शानदार नतीजे जारी करने के बाद स्टॉक 9.93% उछलकर ₹9.63 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। बीते दो सेशंस में भी शेयर में करीब 2-2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई थी।

तिमाही नतीजों में जबरदस्त उछाल कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका मुनाफा (PAT) सालाना आधार पर 412.5% बढ़कर ₹3.03 करोड़ पहुंच गया, जबकि बिक्री में 6.8% की वृद्धि होकर ₹70.58 करोड़ रही। वहीं, EBITDA में 44.7% की सालाना बढ़त दर्ज की गई और मार्जिन बढ़कर 12.4% पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 9.2% था। कंपनी ने कहा कि आने वाले समय में वह तिमाही-दर-तिमाही मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने पर फोकस कर रही है।

ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू और डिजिटल विस्तार वक्रांगी के मुताबिक, सितंबर तिमाही में उसका ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू (GTV) ₹12,928.70 करोड़ के स्तर को पार कर गया, जबकि कुल लेनदेन की संख्या 3.1 करोड़ को पार कर गई। कंपनी अब गैर-नकद बैंकिंग सेवाओं जैसे खाता खोलना, ऋण उत्पाद, बीमा सेवाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और NPA रिकवरी पर फोकस कर रही है, ताकि वित्तीय समावेशन को और गहराई तक पहुंचाया जा सके।

मजबूत बैलेंस शीट और बिना कर्ज वाला कारोबार वक्रांगी ने कहा कि वह अपनी सहायक कंपनियों सहित पूरी तरह कर्ज-मुक्त है और मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखे हुए है। कंपनी के अनुसार, यह वित्तीय स्थिति उसे विस्तार योजनाओं को आत्मविश्वास से आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास के लिए सक्षम बनाती है। कंपनी का रणनीतिक फोकस अब हाई-मार्जिन बिजनेस पर है ताकि लाभप्रदता को बढ़ाया जा सके और लो-मार्जिन बिजनेस को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सके।

कैश ट्रांजैक्शन आधारित कारोबार पर चेतावनी वक्रांगी ने कहा कि डिजिटल भुगतान की तेज़ी से बढ़ती पैठ के चलते कैश ट्रांजैक्शन जैसे एटीएम और पारंपरिक बैंकिंग लेनदेन में गिरावट आ सकती है। इससे केवल नकद लेनदेन पर आधारित मॉडल—जैसे व्हाइट लेबल एटीएम, AEPS प्रोवाइडर या मनी ट्रांसफर सेवाएं—को लाभप्रदता की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

विविध पोर्टफोलियो और नई डिजिटल पहलें कंपनी ने कहा कि वह किसी एक उत्पाद या सेवा पर निर्भर नहीं है। उसका विविध पोर्टफोलियो ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थकेयर सेवाएं, बिल भुगतान, ऑनलाइन ट्रैवल, मोबाइल रिचार्ज, सीआईबीआईएल स्कोर, पैन कार्ड, डिमैट व ट्रेडिंग अकाउंट खोलने जैसी अनेक सेवाओं को शामिल करता है। इसके अलावा, वक्रांगी ने उपभोक्ताओं को घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके जरिए कंपनी ने खुद को एक O2O (Online to Offline) प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया है, जिसमें ग्राहकों को फिजिकल केंद्रों के साथ-साथ डिजिटल सेवाओं का भी लाभ मिलेगा।