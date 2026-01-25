Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Debt free penny stock vakrangee limited posted 3 times fold profit in q3 share price 6 rupees
3 गुना बढ़ गया मुनाफा, पूरी तरह कर्ज फ्री है कंपनी, शेयर का दाम सिर्फ ₹6

3 गुना बढ़ गया मुनाफा, पूरी तरह कर्ज फ्री है कंपनी, शेयर का दाम सिर्फ ₹6

संक्षेप:

कंपनी ने अपने दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी किए हैं, जिनमें कंपनी की कमाई में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। खास बात यह रही कि कंपनी का मुनाफा (PAT) सालाना आधार पर 201% बढ़कर ₹3.15 करोड़ पहुंच गया। 

Jan 25, 2026 07:35 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vakrangee Limited Share: वक्रांगी लिमिटेड के शेयर मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 6 पर्सेंट से ज्यादा गिरकर 6.63 रुपये पर बंद हुए थे। बता दें कि अब कंपनी ने अपने दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही (Q3 FY26) के अपने नतीजे जारी किए हैं, जिनमें कंपनी की कमाई में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। खास बात यह रही कि कंपनी का मुनाफा (PAT) सालाना आधार पर 201% बढ़कर ₹3.15 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹1.05 करोड़ था। यानी करीब तीन गुना उछाल।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी ने क्या कहा

मैनेजमेंट का कहना है कि यह सुधार लो-मार्जिन बिजनेस से हटकर हाई-मार्जिन सर्विसेज पर फोकस करने की वजह से आया है। 9 महीनों में कंपनी का कुल मुनाफा ₹9.49 करोड़ रहा, जो पूरे FY25 के मुनाफे से भी ज्यादा है। ऑपरेशनल लेवल पर भी वक्रांगी लिमिटेड का प्रदर्शन मजबूत रहा। कंपनी का EBITDA 48.7% बढ़ा, जबकि मार्जिन 9.2% से बढ़कर 15.4% हो गया। कैश प्रॉफिट में भी 46.9% की बढ़त दर्ज की गई और यह ₹7.76 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि, कुल आय में 10.3% की गिरावट दिखी और यह ₹61.58 करोड़ रही, लेकिन इसका कारण इंटर-कंपनी ट्रांजैक्शन और आंतरिक ATM सप्लाई बताया गया है। अगर सिर्फ स्टैंडअलोन बिजनेस देखें, तो कंपनी की आय में 3.6% की ग्रोथ दर्ज हुई है।

हाई-वैल्यू नॉन-कैश फाइनेंशियल सर्विसेज पर शिफ्ट

वक्रांगी लिमिटेड अब तेजी से हाई-वैल्यू नॉन-कैश फाइनेंशियल सर्विसेज पर शिफ्ट हो रही है। इसमें बैंक अकाउंट ओपनिंग, लोन, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और NPA रिकवरी जैसी सेवाएं शामिल हैं। कंपनी का मजबूत वक्रांगी लिमिटेड नेटवर्क देशभर में 23,034 आउटलेट्स के साथ मौजूद है, जिनमें से करीब 84% ग्रामीण और छोटे कस्बों (Tier IV, V और VI) में हैं। इस तिमाही में प्लेटफॉर्म के जरिए 2.2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनका कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹13,433 करोड़ रहा, जो कंपनी की ग्रामीण और सेमी-अर्बन पकड़ को दिखाता है।

पूरी तरह कर्ज फ्री है कंपनी

कंपनी की सब्सिडियरी वक्रांगी लिमिटेड का प्रदर्शन भी शानदार रहा। 9 महीनों में इसका रेवेन्यू 17% बढ़ा और ATM की डिलीवरी 23% बढ़कर 1,462 यूनिट हो गई। EBITDA करीब 4.5 गुना बढ़ा और सब्सिडियरी ने मुनाफे में वापसी की। वक्रांगी लिमिटेड और इसकी सभी सब्सिडियरी कंपनियां फिलहाल पूरी तरह कर्ज मुक्त हैं, जिससे बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है। मैनेजमेंट को भरोसा है कि आगे भी तिमाही-दर-तिमाही मुनाफे में सुधार होगा और कंपनी लंबी अवधि में शेयरधारकों के लिए बेहतर वैल्यू तैयार करेगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।