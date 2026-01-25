3 गुना बढ़ गया मुनाफा, पूरी तरह कर्ज फ्री है कंपनी, शेयर का दाम सिर्फ ₹6

संक्षेप: कंपनी ने अपने दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी किए हैं, जिनमें कंपनी की कमाई में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। खास बात यह रही कि कंपनी का मुनाफा (PAT) सालाना आधार पर 201% बढ़कर ₹3.15 करोड़ पहुंच गया।

Vakrangee Limited Share: वक्रांगी लिमिटेड के शेयर मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 6 पर्सेंट से ज्यादा गिरकर 6.63 रुपये पर बंद हुए थे। बता दें कि अब कंपनी ने अपने दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही (Q3 FY26) के अपने नतीजे जारी किए हैं, जिनमें कंपनी की कमाई में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। खास बात यह रही कि कंपनी का मुनाफा (PAT) सालाना आधार पर 201% बढ़कर ₹3.15 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹1.05 करोड़ था। यानी करीब तीन गुना उछाल।

कंपनी ने क्या कहा मैनेजमेंट का कहना है कि यह सुधार लो-मार्जिन बिजनेस से हटकर हाई-मार्जिन सर्विसेज पर फोकस करने की वजह से आया है। 9 महीनों में कंपनी का कुल मुनाफा ₹9.49 करोड़ रहा, जो पूरे FY25 के मुनाफे से भी ज्यादा है। ऑपरेशनल लेवल पर भी वक्रांगी लिमिटेड का प्रदर्शन मजबूत रहा। कंपनी का EBITDA 48.7% बढ़ा, जबकि मार्जिन 9.2% से बढ़कर 15.4% हो गया। कैश प्रॉफिट में भी 46.9% की बढ़त दर्ज की गई और यह ₹7.76 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि, कुल आय में 10.3% की गिरावट दिखी और यह ₹61.58 करोड़ रही, लेकिन इसका कारण इंटर-कंपनी ट्रांजैक्शन और आंतरिक ATM सप्लाई बताया गया है। अगर सिर्फ स्टैंडअलोन बिजनेस देखें, तो कंपनी की आय में 3.6% की ग्रोथ दर्ज हुई है।

हाई-वैल्यू नॉन-कैश फाइनेंशियल सर्विसेज पर शिफ्ट वक्रांगी लिमिटेड अब तेजी से हाई-वैल्यू नॉन-कैश फाइनेंशियल सर्विसेज पर शिफ्ट हो रही है। इसमें बैंक अकाउंट ओपनिंग, लोन, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और NPA रिकवरी जैसी सेवाएं शामिल हैं। कंपनी का मजबूत वक्रांगी लिमिटेड नेटवर्क देशभर में 23,034 आउटलेट्स के साथ मौजूद है, जिनमें से करीब 84% ग्रामीण और छोटे कस्बों (Tier IV, V और VI) में हैं। इस तिमाही में प्लेटफॉर्म के जरिए 2.2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनका कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹13,433 करोड़ रहा, जो कंपनी की ग्रामीण और सेमी-अर्बन पकड़ को दिखाता है।