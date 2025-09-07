₹55 से टूटकर ₹1 पर आ गया यह शेयर, अब रॉकेट बना भाव, कर्ज फ्री है कंपनी

जून 2025 को समाप्त तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा 0.42 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ 1.88 करोड़ रुपये था। जून 2025 को समाप्त तिमाही में कोई बिक्री रिपोर्ट नहीं की गई।

Toyam Sports Ltd share: कर्ज फ्री कंपनी टोयम स्पोर्ट्स लिमिटेड शेयर में पिछले शुक्रवार को 2% से अधिक की तेजी देखी गई थी। इसी के साथ यह शेयर 1.08 रुपये पर पहुंच गया था। हालांकि, यह शेयर लंबी अवधि में लगातार नुकसान ही कराया है। महीनेभर में इसमें 10 पर्सेंट, छह महीने में 32% और इस साल अब तक 55% तक की गिरावट देखी गई है। वहीं, सालभर में कंपनी के शेयर 72% तक टूट गए हैं और पांच साल में यह 77 पर्सेंट तक टूटा है। वहीं, 2014 से अब तक यह शेयर 98% तक टूट चुका है। इस दौरान इसकी कीमत 55 रुपये से कम होकर वर्तमान प्राइस तक आ गई है।

जून तिमाही के नतीजे जून 2025 को समाप्त तिमाही में टॉयम स्पोर्ट्स का शुद्ध घाटा 0.42 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ 1.88 करोड़ रुपये था। जून 2025 को समाप्त तिमाही में कोई बिक्री रिपोर्ट नहीं की गई, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान 2.87 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी।