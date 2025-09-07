₹55 से टूटकर ₹1 पर आ गया यह शेयर, अब रॉकेट बना भाव, कर्ज फ्री है कंपनी
Toyam Sports Ltd share: कर्ज फ्री कंपनी टोयम स्पोर्ट्स लिमिटेड शेयर में पिछले शुक्रवार को 2% से अधिक की तेजी देखी गई थी। इसी के साथ यह शेयर 1.08 रुपये पर पहुंच गया था। हालांकि, यह शेयर लंबी अवधि में लगातार नुकसान ही कराया है। महीनेभर में इसमें 10 पर्सेंट, छह महीने में 32% और इस साल अब तक 55% तक की गिरावट देखी गई है। वहीं, सालभर में कंपनी के शेयर 72% तक टूट गए हैं और पांच साल में यह 77 पर्सेंट तक टूटा है। वहीं, 2014 से अब तक यह शेयर 98% तक टूट चुका है। इस दौरान इसकी कीमत 55 रुपये से कम होकर वर्तमान प्राइस तक आ गई है।
जून तिमाही के नतीजे
जून 2025 को समाप्त तिमाही में टॉयम स्पोर्ट्स का शुद्ध घाटा 0.42 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ 1.88 करोड़ रुपये था। जून 2025 को समाप्त तिमाही में कोई बिक्री रिपोर्ट नहीं की गई, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान 2.87 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी।
कंपनी का कारोबार
टोयम स्पोर्ट्स लिमिटेड एक भारतीय स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और प्रमोशन कंपनी है, जो मुख्य रूप से खेल आयोजन, लीग संचालन और टैलेंट प्रमोशन के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी खासकर क्रिकेट और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) जैसे खेलों से जुड़ी हुई है और युवा खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करती है। यह विभिन्न खेल लीगों और टूर्नामेंट्स का आयोजन करती है तथा खेलों से जुड़े मीडिया, मनोरंजन और स्पॉन्सरशिप अवसरों पर भी ध्यान देती है। कंपनी का लक्ष्य भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल उद्योग में व्यावसायिक अवसर तैयार करना है। यह एक स्मॉल-कैप/पेनी स्टॉक श्रेणी की कंपनी है और इसका डेट-टू-इक्विटिडी अनुपात शून्य है, यानी कंपनी पर कोई लंबी अवधि का कर्ज नहीं है।