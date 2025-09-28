भारी बिकवाली के बीच ₹8.48 तक गिर सकता है यह शेयर, कर्ज फ्री होने वाली है कंपनी

कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4% बढ़कर ₹161.93 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में ₹156.06 करोड़ था। वहीं, कुल आय ₹807.88 करोड़ रही, जो कि एक साल पहले की अवधि में ₹439.78 करोड़ थी।

PC Jeweller Share: पीसी ज्वैलर के शेयरों में बीते शुक्रवार के कारोबार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 9.59% टूटकर ₹12.16 तक फिसल गया था, जबकि अंतिम रूप से यह 8.62% की गिरावट के साथ ₹12.29 पर ट्रेड करता दिखा। मौजूदा स्तर पर यह शेयर साल की शुरुआत से अब तक (YTD) 24.23% नीचे आ चुका है।

प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का असर कंपनी ने पिछले हफ्ते बोर्ड मीटिंग में 18,05,55,555 इक्विटी शेयर और 9,72,22,222 पूरी तरह कन्वर्टिबल वारंट्स जारी करने की मंजूरी दी थी। कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम गर्ग को ये वारंट अलॉट किए गए, जिनकी कीमत ₹18 प्रति वारंट तय की गई। प्रत्येक वारंट पर 25% यानी ₹4.50 अग्रिम भुगतान करना होगा और शेष राशि 18 महीनों के भीतर चुकानी होगी। हर वारंट एक इक्विटी शेयर (Re 1) में बदला जा सकता है और तब तक धारक को बोनस या राइट्स इश्यू जैसे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (CVPL), जो कि एक नॉन-प्रमोटर एंटिटी है, को 18.05 करोड़ इक्विटी शेयर ₹18 प्रति शेयर की दर से अलॉट किए गए, जिससे कंपनी ने ₹325 करोड़ जुटाए। इस आवंटन के बाद कंपनी की पेड-अप इक्विटी कैपिटल 706.81 करोड़ शेयरों से बढ़कर 724.86 करोड़ शेयर हो गई। पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़कर 62.40% हो गई, जबकि प्रमोटर की हिस्सेदारी 37.60% पर स्थिर रही।

जून तिमाही के नतीजे दिल्ली स्थित इस ज्वेलरी कंपनी ने जून 2025 तिमाही में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4% बढ़कर ₹161.93 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में ₹156.06 करोड़ था। वहीं, कुल आय ₹807.88 करोड़ रही, जो कि एक साल पहले की अवधि में ₹439.78 करोड़ थी।

नेगेटिव आउटलुक बरकरार टेक्निकल एनालिस्ट्स के अनुसार स्टॉक का शॉर्ट-टर्म आउटलुक बेयरिश (नकारात्मक) है। ओशो कृष्णन (एंजल वन) का कहना है कि स्टॉक तेज़ी से गिरकर हालिया लो ₹11.50–₹11.00 की ओर बढ़ रहा है। ऊपर की तरफ मजबूत रेजिस्टेंस ₹13.50–₹14 पर है। कुणाल कांबले (बोनांजा) ने कहा कि शेयर का स्ट्रक्चर लगातार कमजोरी दर्शा रहा है और यह ₹10.46 के सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। इस स्तर के नीचे ब्रेक होने पर भारी बिकवाली का दबाव बन सकता है और भाव ₹8.48 तक गिर सकता है। अमेया रनाडिवे (StoxBox) ने बताया कि स्टॉक ने ₹12.74 का अहम सपोर्ट तोड़ दिया है, जिससे गिरावट और बढ़ने का संकेत मिल रहा है। अब तत्काल सपोर्ट ₹11.50–₹11.00 के बीच है, जबकि रेजिस्टेंस ₹12.50 पर है। ₹11 के नीचे जाने पर और गहरी गिरावट संभव है। एनालिस्ट की राय है कि कंपनी के शेयरों में निकट अवधि में बेयरिश ट्रेंड रहेगा और इसमें किसी भी रिकवरी पर मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा।