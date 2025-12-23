93 पैसे वाले शेयर में लगा 5% का अपर सर्किट, कर्ज फ्री है कंपनी
कर्ज फ्री कंपनी मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस के शेयर में मंगलवार 23 दिसंबर को 5% का अपर सर्किट लगा और भाव 93 पैसे की पिछली क्लोजिंग से 97 पैसे पर पहुंच गया। हाल ही में कंपनी ने फंड जुटाने के लिए राइट्स इश्यू भी लॉन्च हुआ था।
Mangalam Industrial Finance share: बाजार में लिस्टेड कुछ ऐसे पेनी कैटेगरी के शेयर हैं जो समय-समय पर अपने परफॉर्मेंस से निवेशकों को हैरान करते हैं। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी- मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस का है। कर्ज फ्री इस कंपनी के शेयर में मंगलवार 23 दिसंबर को 5% का अपर सर्किट लगा और भाव 93 पैसे की पिछली क्लोजिंग से 97 पैसे पर पहुंच गया। यह लगातार दूसरा दिन रहा जब शेयर में तेजी दर्ज की गई। बता दें कि पिछले पांच ट्रेडिंग सेशंस में शेयर चार बार पॉजिटिव जोन में बंद हुआ है।
शेयर का परफॉर्मेंस
अगर शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस अब भी दबाव में दिखता है। बीते एक महीने में शेयर करीब 30% टूटा है जबकि छह महीनों में इसमें लगभग 26% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, एक साल के आधार पर यह शेयर करीब 68% तक लुढ़क चुका है। शेयर का 52-सप्ताह का उच्च स्तर ₹3.30 है तो निचला स्तर ₹0.80 रहा है।
राइट्स इश्यू लेकर आई थी कंपनी
हाल ही में कंपनी ने फंड जुटाने के लिए राइट्स इश्यू भी लॉन्च हुआ था। यह इश्यू 27 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खुला रहा, जिसके जरिए कंपनी ने ₹48.08 करोड़ जुटाने की योजना बनाई। राइट्स इश्यू के बाद कंपनी के कुल इक्विटी शेयर बढ़कर 1.44 अरब हो गए। बता दें कि कंपनी लगभग कर्ज-मुक्त बताई जाती है। 1983 में स्थापित यह कोलकाता आधारित एनबीएफसी भूमि, उपकरण और भवनों के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराती है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 43.97 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 56.03 फीसदी की है। हालांकि, कुछ महीने पहले तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58.41 फीसदी तो पब्लिक शेयरहोल्डिंग 41.59 फीसदी की थी। कहने का मतलब है कि प्रमोटर्स ने कंपनी में हिस्सेदारी घटाई है।