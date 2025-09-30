कर्ज फ्री कंपनी के शेयर को खरीदने की मची लूट, 250% तक चढ़ गया है भाव, ₹9 पर आया दाम

कश्यप टेली-मेडिसिन के शेयर महीनेभर में 7 पर्सेंट, 6 महीने में 107 पर्सेंट और सालभर में 232 पर्सेंट तक चढ़ गए हैं। पांच साल में कंपनी के शेयर 700 पर्सेंट तक चढ़ गए हैं। इस दौरान इसकी कीमत 2 रुपये से वर्तमान प्राइस तक आ गई है।

Penny Stock: कश्यप टेली-मेडिसिन के शेयर (Kashyap Tele-Medicines Ltd) लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर में आज मंगलवार को भी तेजी देखी गई। आज यह शेयर कारोबार के दौरान 3 पर्सेंट से अधिक उछलकर 9.83 रुपये पर पहुंच गया था। यह कर्ज फ्री कंपनी है। इस साल अब तक यह शेयर 250 पर्सेंट तक का रिटर्न दे दिया है। इस दौरान यह शेयर 2.89 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गया।

कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई प्राइस 10.22 रुपये और 52 वीक का लो प्राइस 1.43 रुपये है। इसका मार्केट कैप 46.86 करोड़ रुपये है। बता दें कि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शून्य पर्सेंट है। यह बताता है कि कंपनी का कुल ऋण उसकी इक्विटी के अनुपात में शून्य के करीब है।