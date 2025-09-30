कर्ज फ्री कंपनी के शेयर को खरीदने की मची लूट, 250% तक चढ़ गया है भाव, ₹9 पर आया दाम
Penny Stock: कश्यप टेली-मेडिसिन के शेयर (Kashyap Tele-Medicines Ltd) लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर में आज मंगलवार को भी तेजी देखी गई। आज यह शेयर कारोबार के दौरान 3 पर्सेंट से अधिक उछलकर 9.83 रुपये पर पहुंच गया था। यह कर्ज फ्री कंपनी है। इस साल अब तक यह शेयर 250 पर्सेंट तक का रिटर्न दे दिया है। इस दौरान यह शेयर 2.89 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गया।
शेयरों के हाल
कश्यप टेली-मेडिसिन के शेयर महीनेभर में 7 पर्सेंट, 6 महीने में 107 पर्सेंट और सालभर में 232 पर्सेंट तक चढ़ गए हैं। पांच साल में कंपनी के शेयर 700 पर्सेंट तक चढ़ गए हैं। इस दौरान इसकी कीमत 2 रुपये से वर्तमान प्राइस तक आ गई है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई प्राइस 10.22 रुपये और 52 वीक का लो प्राइस 1.43 रुपये है। इसका मार्केट कैप 46.86 करोड़ रुपये है। बता दें कि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शून्य पर्सेंट है। यह बताता है कि कंपनी का कुल ऋण उसकी इक्विटी के अनुपात में शून्य के करीब है।
कंपनी का कारोबार
कश्यप टेली-मेडिसिन लिमिटेड (पूर्व में जिंदल ऑनलाइन.कॉम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की स्थापना 20 फरवरी, 1995 को एक तकनीकी उद्यमी डॉ. यमुनादत्त अग्रवाल द्वारा की गई थी। यह एक भारत आधारित कंपनी है जो मुख्य रूप से आईटी-सक्षम सेवाओं (ITES) और सॉफ्टवेयर समाधान के क्षेत्र में काम करती है। वर्तमान में कंपनी के पास स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाएं और अन्य उद्योगों के लिए तकनीकी समाधान देने का अनुभव है। यह BSE पर सूचीबद्ध है और छोटे आईटी/आईटीईएस कंपनियों की श्रेणी में आती है।