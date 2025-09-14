Debt free penny stock brightcom group ltd share focus after defence deal कर्ज फ्री कंपनी ने की डिफेंस सेक्टर में बड़ी डील, ₹15 का है शेयर, 100% तक उछल गया भाव, Business Hindi News - Hindustan
कर्ज फ्री कंपनी ने की डिफेंस सेक्टर में बड़ी डील, ₹15 का है शेयर, 100% तक उछल गया भाव

कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी और इसने कोका-कोला, सैमसंग और वोडाफोन जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। कंपनी मार्च 2025 तक पूरी तरह कर्ज फ्री है। कंपनी ने अमेरिकी रक्षा निर्माता सीक्यूटी हथियार सिस्टम के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 08:59 PM
Brightcom Group Ltd share: ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयर इन दिनों लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 2% तक टूट गए थे और 15.70 तक पहुंच गए। हालांकि, इससे पहले इसमें अपर सर्किट लगा था। बता दें कि फिलहाल यह शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹21.65 से लगभग 27% नीचे है, लेकिन 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹7.72 से 100% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। कंपनी ने हाल ही में अमेरिका की सीक्यूटी हथियार सिस्टम के साथ डिफेंस सेक्टर में रणनीतिक साझेदारी की है।

क्या है डिटेल

बता दें कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने अमेरिकी रक्षा निर्माता सीक्यूटी हथियार सिस्टम के साथ एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य एडवांस डफेंस समाधानों पर काम करना है। यह ब्राइटकॉम के हाल ही में शुरू किए गए रक्षा डिवीजन के लिए एक अहम कदम है, जो एआई-आधारित एयरोस्पेस और ऑटोनॉमस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। इस सहयोग में ब्राइटकॉम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञता को CQT की हार्डवेयर तकनीक (जैसे टैक्टिकल राइफल्स और विशेष कंपोनेंट्स)के साथ जोड़ा जाएगा।

इस साझेदारी का दायरा तीन प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है:

1. भारत समेत एशिया, मध्य-पूर्व और यूरोप जैसे वैश्विक बाज़ारों में संयुक्त व्यापार अवसरों की खोज।

2. CQT के हार्डवेयर को विभिन्न क्षेत्रों के लिए सोर्सिंग और अनुकूलित करना, जिसमें स्थानीय उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण पर ज़ोर होगा।

3. यह पहल भारत के “आत्मनिर्भर भारत” अभियान के अनुरूप है, जिसका मकसद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

बता दें कि यह साझेदारी ब्राइटकॉम के उस बड़े प्लान का पहला कदम है, जिसमें कंपनी रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र के लिए AI, सॉफ्टवेयर और एडवांस्ड हार्डवेयर का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है।

कर्ज फ्री है कंपनी

ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड एक वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसे डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर और डेटा प्लेटफॉर्म्स में 27 साल का अनुभव है। कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी और इसने कोका-कोला, सैमसंग और वोडाफोन जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। कंपनी मार्च 2025 तक पूरी तरह कर्ज फ्री है। ब्राइटकॉम ने अब तक अमेरिका, साउथ अमेरिका, इजराइल और यूरोप में 10 से अधिक कंपनियों का अधिग्रहण किया है। ऐड-टेक सेक्टर में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के साथ ही, कंपनी अब रक्षा प्रौद्योगिकी में भी प्रवेश कर चुकी है। इसका नया डिवीजन ब्राइटकॉम डिफेंस कहलाता है, जो एयरोस्पेस इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस सिस्टम्स और AI आधारित नेशनल सिक्योरिटी एप्लिकेशन पर काम करता है। इसमें स्थानीय उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण पर विशेष जोर है, ताकि भारत के रक्षा इकोसिस्टम और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों दोनों को सेवाएं दी जा सकें।

