रॉकेट की तरह बढ़ रहा यह डिफेंस शेयर, ₹2 लाख करोड़ की डील का असर! कर्ज फ्री है कंपनी

रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 ‘मेक इन इंडिया’ राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव मिला है, जिस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। यह डील लगभग ₹2 लाख करोड़ की मानी जा रही है। इस खबर का असर डिफेंस कंपनी के शेयर पर देखने को मिल रहा है।

Debt Free Defence Stock: कोचीन शिपयार्ड के शेयरों में बीते कुछ सेशन से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले छह ट्रेडिंग सेशन्स में शेयर 17% उछला है। 9 सितंबर को जहां इसका भाव ₹1629.55 था, वहीं 17 सितंबर को यह बढ़कर ₹1889.90 पर बंद हुआ। आज गुरुवार, 18 सितंबर को यह शेयर 1,900.90 रुपये पर आ गया। इस शॉर्ट-टर्म तेजी के पीछे डिफेंस सेक्टर के शेयरों में आई रैली को मुख्य वजह माना जा रहा है।

राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव दरअसल, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नया डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल (DPM) 2025 मंजूर किया, जिससे डिफेंस स्टॉक्स में निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ। इसके साथ ही यह खबर भी आई कि रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 ‘मेक इन इंडिया’ राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव मिला है, जिस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। यह डील लगभग ₹2 लाख करोड़ की मानी जा रही है।

एनालिस्ट की राय बता दें कि हालिया तेजी के बावजूद, स्टॉक पिछले तीन महीनों में करीब 14% गिरा है। लेकिन लंबी अवधि में देखें तो कोचीन शिपयार्ड एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है – पिछले दो साल में इसमें 241.61% और तीन साल में 885% की जबरदस्त बढ़त दर्ज हुई है। ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी इस डिफेंस स्टॉक पर बुलिश है और इसका टारगेट प्राइस ₹2,200 तय किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशकों को इस शेयर को खरीदने की सलाह दी गई है, जिसमें कंपनी की खासियत यह भी है कि इसके खातों में शून्य कर्ज है। साथ ही, सुरक्षित निवेश के लिए ₹1,600 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी गई है। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक, हाल ही में आए निर्णायक करेक्शन के बाद कोचीन शिपयार्ड के शेयर को 200 DEMA (डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) और 200 DSMA (डेली सिंपल मूविंग एवरेज) के पास मज़बूत सपोर्ट मिला है। यह स्तर लगभग ₹1600 के आसपास है। इन लंबी अवधि के मूविंग एवरेज पर शेयर में ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनता दिख रहा है।

अन्य ब्रोकरेज ने क्या कहा कंपनी का शेयर अब एक बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से बाहर निकल चुका है, जो मजबूती का संकेत देता है। ब्रोकरेज का मानना है कि निवेशकों को ₹1820–₹1780 के दायरे में शेयर को धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऊपर की तरफ इसका टारगेट ₹2200 है, जबकि नीचे ₹1600 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रुपक डे का भी इस स्टॉक पर पॉज़िटिव व्यू है। उन्होंने इस डिफेंस स्टॉक का प्राइस टारगेट ₹1900 बताया है। उनके अनुसार, स्टॉप लॉस ₹1700 पर रखा जा सकता है।

कंपनी के शेयरों के हाल मल्टीबैगर स्टॉक कोचीन शिपयार्ड फिलहाल न तो ओवरबॉट स्थिति में है और न ही ओवरसोल्ड। इसका संकेत रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) देता है, जो अभी 68.5 पर है। आमतौर पर, RSI 70 से ऊपर जाने पर इसका मतलब होता है कि शेयर में खरीदार ज्यादा हैं, जबकि 30 से नीचे जाने पर यह दर्शाता है कि शेयर में बेचने वाले ज्यादा हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो मूविंग एवरेज के हिसाब से यह शेयर लगातार ग्रीन ज़ोन में बना हुआ है। कोचीन शिपयार्ड के शेयर फिलहाल अपने 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन, 50-दिन, 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। यह तकनीकी रूप से मजबूती का संकेत है।