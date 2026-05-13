मई के दूसरे हफ्ते में भी DA बढ़ाने का ऐलान, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के भी डीए में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी कड़ी में एक और राज्य ने महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला लिया है। यह राज्य बिहार है।
केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान करने लगी हैं। बीते अप्रैल महीने में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 पर्सेंट बढ़ाया तो अब राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर बढ़ोतरी कर रही हैं। इसी कड़ी में बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार ने भी डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी मई के दूसरे हफ्ते में की गई है।
कितनी हुई है बढ़ोतरी
सम्राट चौधरी की सरकार ने राज्य के 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह फैसला बिहार कैबिनेट के नए विस्तार के बाद हुई पहली बैठक में लिया गया। डीए में बढ़ोतरी का मतलब है कि कर्मचारियों की मासिक टेक-होम सैलरी (हाथ में आने वाला वेतन) बढ़ जाएगी जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) में इसी अनुपात में बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे उन्हें महंगाई के असर से कुछ हद तक राहत मिलेगी।
कर्नाटक सरकार का फैसला
इस बीच, कर्नाटक सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का मूल वेतन 14.25% से बढ़कर 15.75% हो गया है। DA में यह बढ़ोतरी सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, जिसमें बोर्ड और निगमों में कार्यरत कर्मचारी, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं। यह भत्ता सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), AICTE और ICAR के वेतनमान के अंतर्गत आने वालों पर भी लागू है।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि DA में हुई यह बढ़ोतरी मई के वेतन के साथ दी जाएगी। इस बढ़ोतरी से 5.25 लाख सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न बोर्डों और निगमों के तीन लाख कर्मचारियों तथा 4.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
अरुणाचल सरकार का फैसला
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। इससे यह दर मूल वेतन/पेंशन के 60 प्रतिशत हो गयी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी। बता दें कि इससे पहले, राजस्थान की सरकार ने भी भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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