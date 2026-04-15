DA में तत्काल बढ़ोतरी करे सरकार नहीं तो…केंद्रीय कर्मचारियों का 16 अप्रैल के लिए ये बड़ा ऐलान
DA hike latest updates: DA बढ़ोतरी में देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। यही वजह है कि 16 अप्रैल को देशभर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। इसके पीछे प्रशासनिक प्रक्रियाएं और 8वें वेतन आयोग की तैयारियां मानी जा रही हैं।
DA hike latest updates: महंगाई भत्ते (DA) में देरी अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। CCGEW ने इस देरी के खिलाफ 16 अप्रैल 2026 को देशभर में लंच ऑवर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। दरअसल, जनवरी 2026 से लागू होने वाला DA अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स में नाराजगी बढ़ रही है। आमतौर पर DA का ऐलान हर साल समय पर होता रहा है, लेकिन इस बार एक दशक में पहली बार इतनी देरी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों की डिमांड साफ है कि जनवरी 2026 से लागू DA/DR को तुरंत घोषित किया जाए।
ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मंत्रिमंडल सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संघ (Confederation of Central Government Employees & Workers- CCGEW) ने कहा है कि संगठन 16 अप्रैल 2026 को सभी कार्यस्थलों पर दोपहर के भोजन के समय विरोध प्रदर्शन करेंगे। पत्र में लिखा है कि कर्मचारियों द्वारा ऐसा करने की एकमात्र मांग यह है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता की किस्त की तत्काल घोषणा की जाए।
अगर DA बढ़ोतरी की बात करें, तो विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार 2% से 3% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिलहाल DA 58% पर है, जो 2% बढ़ने पर 60% और 3% बढ़ने पर 61% तक पहुंच सकता है। सुनने में यह बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन सैलरी पर इसका असर काफी बड़ा होता है।
उदाहरण के तौर पर DA में 2-3% बढ़ोतरी होने पर 25,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को करीब 500 से 750 रुपये तक हर महीने का फायदा हो सकता है, जबकि 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 2,000 से 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी मिल सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी इस देरी से खासे परेशान हैं। आइए नीचे चार्ट में जानते हैं कि 2 से 3 फीसद की डीए बढ़ोतरी पर कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
DA बढ़ोतरी (2%) का सैलरी पर असर
|बेसिक सैलरी (₹)
|58% DA के साथ वर्तमान सैलरी (₹)
|2% DA बढ़ने पर सैलरी (₹)
|मासिक बढ़ोतरी (₹)
|25,000
|39,500
|40,000
|500
|50,000
|79,000
|80,000
|1,000
|75,000
|1,18,500
|1,20,000
|1,500
|1,00,000
|1,58,000
|1,60,000
|2,000
|1,25,000
|1,97,500
|2,00,000
|2,500
|1,50,000
|2,37,000
|2,40,000
|3,000
DA बढ़ोतरी (3%) का सैलरी पर असर
|बेसिक सैलरी (₹)
|58% DA के साथ वर्तमान सैलरी (₹)
|3% DA बढ़ने पर सैलरी (₹)
|मासिक बढ़ोतरी (₹)
|25,000
|39,500
|40,250
|750
|50,000
|79,000
|80,500
|1,500
|75,000
|1,18,500
|1,20,750
|2,250
|1,00,000
|1,58,000
|1,61,000
|3,000
|1,25,000
|1,97,500
|2,01,250
|3,750
|1,50,000
|2,37,000
|2,41,500
|4,500
सरकार की ओर से देरी का कारण प्रशासनिक प्रक्रिया और अप्रूवल बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार 8वें वेतन आयोग की तैयारियों के चलते भी कुछ देरी हो रही है, क्योंकि सरकार पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को संतुलित करने पर काम कर रही है। हालांकि, यह भी साफ है कि DA बढ़ोतरी रोकी नहीं गई है, सिर्फ घोषणा में देरी हुई है और कर्मचारियों को एरियर (बकाया) भी मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।