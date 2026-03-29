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DDA Scheme 2026: दिल्ली में 33.51 रुपये में खरीदें फ्लैट, 2 दिन में 700 से अधिक की बिक्री, 50000 रुपये में करें बुक

Mar 29, 2026 11:19 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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DDA Scheme 2026: दिल्ली में डीडीए ने स्कीम लॉन्च की है। इससे खरीदने वाले लोगों के लिए डीडीए ने स्कीम लाई है। महज 50,000 की बुकिंग फीस लग रही है। 

DDA Scheme 2026: दिल्ली में 33.51 रुपये में खरीदें फ्लैट, 2 दिन में 700 से अधिक की बिक्री, 50000 रुपये में करें बुक

DDA Scheme 2026: दिल्ली में घर खरीदना आज के दौर में काफी खर्चीला हो गया है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। महज 33.51 रुपये में देश की राजधानी दिल्ली में आपका खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। डीडीए की तरफ से इन फ्लैट्स को बेचा जा रहा है। लोगों में इसको लेकर कितना रुझान है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महज 2 दिन में 700 से अधिक फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है। आइए जानते हैं कि यह कहां स्थित है? कैसे आवेदन कर सकते हैं?

कहां स्थित है यह फ्लैट

दिल्ली गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी ने कर्मयोगी आवास योजना 2025 और नागरिक आवास योजना 2026 को लॉन्च किया है। इन्हीं दो योजनाओं के जरिए फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं। डीडीए के ये फ्लैट्स नरेला में स्थित हैं।

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कौन-कौन कर सकता है बुकिंग

केंद्र और राज्य सरकार के सेवारत या रिटायर कर्मचारियों के साथ-साथ कम आय वाले परिवारों के लिए DDA ने इन स्कीम्स की शुरुआत की है। यानी एक बड़े वर्ग समूह के लिए DDA की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

डीडीए कर्मयोगी आवास योजना डीटेल्स (DDA Karmayogi Awaas Yojana: Details)

यह योजना खासतौर पर केंद्र और राज्य सरकार के मौजदा कर्मचारियों के लिए है। डीडीए की तरफ 25 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है। योजना का मकसद है कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किफायती दर पर घर खरीद पाएं।

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इस योजना के तहत फ्लैट्स नरेला के सेक्टर A1-A4 के पॉकेट 6 में है। DDA ने कुल 936 फ्लैट्स बनाए हैं। इसकी बुकिंग 26 मार्च को शुरू हुई थी। महज दो दिन में 400 फ्लैट्स बुक किए जा चुके हैं। डिस्काउंट के बाद 1BHK फ्लैट्स की कीमत 33.51 लाख रुपये है। बता दें, 1बीएचके, 2बीएचके और 3बीएचके फ्लैट्स रेडी-टू-मूव स्थिति में है।

डीडीए नागरिक आवास योजना (DDA Nagrik Awaas Yojana)

यह योजना कम आय वाले परिवारों के लिए है। नरेला के ही सेक्टर G7/G8 में 1944 एलआईसी फ्लैट्स हैं। यहां स्थिति फ्लैट्स में 300 से अधिक की बिक्री हो चुकी है। बता दें, पहले आओ और पहले पाओ नियम के तहत फ्लैट्स की बिक्री की जा रही है।

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कैसे करें अप्लाई?

1-सबसे पहले DDA की आधिकारिक वेबसाइट https://eservices.dda.org.in पर जाएं।

2- इसके बाद कर्मयोगी आवास योजना पर क्लिक करें।

3- अपना पूरा रजिस्ट्रेशन भरें।

4- महज 50,000 रुपये में अपकी बुकिंग हो जाएगी।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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