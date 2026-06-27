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दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का मौका! DDA की 2 बड़ी हाउसिंग स्कीम, 30 जून तक कर सकते हैं अप्लाई

Sheetal लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • क्या आपको दिल्ली में खरीदना है सस्ता घर? अगर हां, तो आपके पास 30 जून तक मौका है
  • दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की दो हाउसिंग स्कीम में फ्लैट खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं
  • डीडीए की स्कीम में अप्लाई करने के लिए चार दिन का समय बचा है
दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का मौका! DDA की 2 बड़ी हाउसिंग स्कीम, 30 जून तक कर सकते हैं अप्लाई

क्या आपको दिल्ली में खरीदना है सस्ता घर? अगर हां, तो आपके पास 30 जून तक मौका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की दो हाउसिंग स्कीम में फ्लैट खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीडीए की स्कीम में अप्लाई करने के लिए चार दिन का समय बचा है। खास बात यह है कि इनमें फ्लैट 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिए जा रहे हैं। डीडीए की हाउसिंग स्कीम में डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 और डीडीए टावरिंग हाइट्स करकड़डूमा 2026 शामिल हैं। दोनों योजनाओं में आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून 2026 है।

डीडीए नागरिक आवास योजना 2026

डीडीए की इस योजना के तहत नरेला और सिरसपुर में फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नरेला में फ्लैट की कीमतों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यहां कुल 3,245 फ्लैट उपलब्ध हैं, जिनमें हाई इनकम ग्रुप (HIG), मिडिल इनकम ग्रुप (MIG), लो इनकम ग्रुप (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए अलग-अलग विकल्प मौजूद हैं। वहीं सिरसपुर में 411 LIG फ्लैट हैं।

योजना में आवेदन करने के लिए DDA आवास पोर्टल पर जाकर 2,500 रुपये का नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा करना होगा। इसके बाद फ्लैट की केटेगरी के अनुसार बुकिंग अमाउंट जमा करना होगा।

HIG: 10 लाख रुपये

MIG: 4 लाख रुपये

LIG: 1 लाख रुपये

EWS: 50 हजार रुपये

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 19 से शुरू होगा DDA के 40 हजार फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन

डीडीए टावरिंग हाइट्स करकड़डूमा 2026

अगर आप पूर्वी दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहतर बेस्ट हो सकती है। इसके तहत करकड़डूमा में 741 दो बेडरूम (2 BHK) फ्लैट दिए जा रहे हैं। यह इलाका दिल्ली के पहले ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिससे यहां मेट्रो और सड़क दोनों की कनेक्टिविटी मिलती है। इस योजना में 4 लाख रुपये का बुकिंग अमाउंट जमा करना होगा। खरीदारों को फ्लैट की कुल कीमत का 75 प्रतिशत पेमेंट बुकिंग के बाद करना होगा, जबकि बाकी 25 प्रतिशत अमाउंट कब्जा मिलने के समय देना होगा।

कैसे करें अप्लाई?

दोनों योजनाओं के लिए अप्लाई डीडीए आवास पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर संबंधित बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन जमा करना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।

DDA की स्कीम में आवेदन क्यों करें?

अगर आप दिल्ली में अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो DDA की स्कीम आपके लिए अच्छा मौका हो सकती है। यहां मार्केट के मुकाबले कम कीमत पर फ्लैट मिल सकते हैं। साथ ही DDA सरकारी संस्था है, इसलिए धोखाधड़ी का डर भी नहीं रहता। कई प्रोजेक्ट मेट्रो और अच्छी सड़क कनेक्टिविटी वाले इलाकों में हैं, जिससे आने-जाने में आसानी रहती है। अगर आप पहली बार घर खरीदने की सोच रहे हैं या भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो DDA की ये स्कीम आपके काम आ सकती है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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