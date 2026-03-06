Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

HAL ने इस कंपनी को ₹68 करोड़ का काम, शेयरों में 17% की तेजी, मची है लूट

Mar 06, 2026 12:07 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बाजार की कमजोर स्थिति के बीच DCX Systems Ltd के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में तेजी के बाद देखने को मिली है।

HAL ने इस कंपनी को ₹68 करोड़ का काम, शेयरों में 17% की तेजी, मची है लूट

बाजार की कमजोर स्थिति के बीच DCX Systems Ltd के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में तेजी के बाद देखने को मिली है। बीएसई में आज शुक्रवार को DCX Systems Ltd के शेयर 184.40 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 17 प्रतिशत की तेजी के बाद 208.55 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

ये भी पढ़ें:भारत में नहीं होगी पेट्रोल-डीजल की किल्लत, कच्चे तेल को लेकर आई गुड न्यूज

HAL से मिला 68.05 करोड़ रुपये का काम

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें कस्टम आधारित एंटिना का उत्पादन और सप्लाई और एयरबोन एप्लिकेशंस के लिए पावर सप्लाई का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर की कुल कीमत 68.05 करोड़ रुपये है। कंपनी को यह काम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से मिला है।

दो सप्ताह पहले कंपनी को 44.06 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था।

ये भी पढ़ें:2 कंपनियां ट्रेड कर रही हैं एक्स-बोनस, 5% तक उछला शेयर, आपका है किसी पर दांव

शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा?

बीते एक महीने में DCX Systems Ltd के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 18 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 363.80 रुपये है। और कंपनी का 52 वीक हाई लेवल 153.55 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2268 करोड़ रुपये का है।

दो साल में DCX Systems Ltd के शेयरों का भाव 33 प्रतिशत गिरा है। वहीं, तीन साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 19 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 32 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी कम है।

बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी में 52.16 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। वहीं, पब्लिक के पास 47.84 प्रतिशत है। पिछली तीन तिमाही के दौरान कंपनी के शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Defence Stocks Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,