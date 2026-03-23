शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच इस स्टॉक को खरीदने की होड़, 12% चढ़ा भाव, क्या है उछाल की वजह?
Stock in Focus: बीएसई में DCX System के शेयर आज बढ़त के साथ 176.10 रुपये पर खुला था। दिन में कंपनी का शेयर 11.97 प्रतिशत की तेजी के बाद 182.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
शेयर बाजार में मचे हाहाकार के बीच डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों को खरीदने की होड़ सी निवेशकों में मची है। जिसकी वजह से दिन में स्टॉक का भाव 12 प्रतिशत चढ़ गया है। DCX Systems Ltd के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह 563 करोड़ रुपये का काम है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...
बीएसई में DCX System के शेयर आज बढ़त के साथ 176.10 रुपये पर खुला था। दिन में कंपनी का शेयर 11.97 प्रतिशत की तेजी के बाद 182.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
क्या मिला है काम?
कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उन्होंने घरेलू ग्राहकों से 563.45 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को मैरिटाइम पेट्रोल रडार सिस्टम का वर्क ऑर्डर मिला है। 18 मार्च को कंपनी को 12.81 करोड़ रुपये का काम मिला था। इस वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी को केबल की सप्लाई और हैरनेस एसेंबली का काम है। यह घरेलू और इंटरनेशनल क्लाइंट्स से मिला है।
HAL ने भी कंपनी को दिया है कंपनी
सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से DCX System को इसी महीने की शुरुआत में 68.05 करोड़ रुपये का काम मिला था। बता दें, कंपनी ने बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं।
तीसरी तिमाही में कैसा रहा प्रदर्शन?
DCX System का रेवन्यू अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 307.05 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 6.46 प्रतिशत नीचे आया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी सालाना आधार पर 25.19 प्रतिशत की गिरावट आई है। तीसरी तिमाही में यह 10.01 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में DCX System का नेट प्रॉफिट 13.38 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 25 प्रतिसत गिरा है। दो साल में DCX System के शेयरों की कीमतों में 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, तीन साल में DCX System ने पोजीशनल निवेशकों को 17 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।