इस प्राइवेट बैंक का शेयर खरीदने को बोले एक्सपर्ट, करीब 4 साल में सबसे बड़ा उछाल

संक्षेप: डीसीबी बैंक के शेयर सोमवार को अप्रैल 2022 के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा उछले हैं। बैंक के शेयर सोमवार को 13% से ज्यादा के उछाल के साथ 148.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स ने बैंक के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है।

प्राइवेट सेक्टर के डीसीबी बैंक के शेयरों में करीब 4 साल का सबसे बड़ा उछाल आया है। डीसीबी बैंक के शेयर सोमवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 148.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। बैंक के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद बैंक के शेयरों में यह तेजी आई है। डीसीबी बैंक के शेयर सोमवार को अप्रैल 2022 के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा उछले हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स ने डीसीबी बैंक के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है।

बैंक को हुआ है 184 करोड़ रुपये का मुनाफा

डीसीबी बैंक की कोर नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 17 पर्सेंट बढ़कर 596 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 509 करोड़ रुपये थी। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 19 पर्सेंट बढ़कर 184 करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान डीसीबी बैंक (DCB Bank) का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 3.23 पर्सेंट रहा है।