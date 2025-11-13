62% बढ़ गया डिफेंस कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की लूट, 9% चढ़ा भाव

संक्षेप: शेयरों में इस तेजी के पीछे सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं। दरअसल, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 3.4 गुना उछल गया। कंपनी का रेवेन्यू ₹91 करोड़ से बढ़कर ₹307 करोड़ पहुंच गया, जबकि बाजार में सिर्फ 37% वृद्धि की उम्मीद थी।

Data Patterns shares: डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी डेटा पैटर्न के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के सितंबर तिमाही (Q2FY26) के बेहतरीन नतीजों के बाद इसके शेयर 9% तक उछल गए। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 2,962 रुपये पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं। दरअसल, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 3.4 गुना उछल गया। कंपनी का रेवेन्यू ₹91 करोड़ से बढ़कर ₹307 करोड़ पहुंच गया, जबकि बाजार में सिर्फ 37% वृद्धि की उम्मीद थी।

क्या है डिटेल कंपनी का EBITDA दोगुना होकर ₹68 करोड़ पर पहुंच गया, वहीं शुद्ध मुनाफा में 62% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो विश्लेषकों की 22% वृद्धि की उम्मीद से कहीं ज्यादा रही। हालांकि, इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद कंपनी के मार्जिन में तेज गिरावट देखने को मिली। EBITDA मार्जिन तिमाही दर तिमाही 1,500 बेसिस पॉइंट घटकर 22% रह गया। यह गिरावट कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण हुई। मैटेरियल कॉस्ट राजस्व के 61% तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह सिर्फ 24% थी। ग्रॉस मार्जिन भी घटकर 38% रह गया, जो पिछले साल 76% था।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने बताया कि इस गिरावट का मुख्य कारण एक ₹180 करोड़ के कम-मार्जिन प्रोजेक्ट की डिलीवरी रही। हालांकि, Data Patterns ने भरोसा जताया है कि आगामी तिमाहियों में मार्जिन दोबारा अपने ऐतिहासिक स्तर (35–40%) पर लौट आएंगे। सितंबर तिमाही के अंत तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक ₹737.25 करोड़ की रही, जबकि ₹552.08 करोड़ के नए ऑर्डर पर बातचीत जारी है। इन दोनों को मिलाकर कुल संभावित ऑर्डर बुक ₹1,286.98 करोड़ की है, जो FY26 की शुरुआत में ₹730 करोड़ थी, यानी 76% की बढ़ोतरी। ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो तिमाही में यह ₹167 करोड़ रहा, जो 268% की सालाना वृद्धि दर्शाता है।

डिफेंस से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी ने बताया कि FY26 की पहली छमाही में मिले ऑर्डर उसके अनुमान के अनुरूप हैं। इस अवधि में कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स से जुड़े दो बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिनका वित्तपोषण QIP फंड से किया गया था।