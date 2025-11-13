62% बढ़ गया डिफेंस कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की लूट, 9% चढ़ा भाव

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Data Patterns shares surges 9 percent today after gain 62 percent net profit on q2 result
संक्षेप: शेयरों में इस तेजी के पीछे सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं। दरअसल, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 3.4 गुना उछल गया। कंपनी का रेवेन्यू ₹91 करोड़ से बढ़कर ₹307 करोड़ पहुंच गया, जबकि बाजार में सिर्फ 37% वृद्धि की उम्मीद थी।

Thu, 13 Nov 2025 12:18 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Data Patterns shares: डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी डेटा पैटर्न के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के सितंबर तिमाही (Q2FY26) के बेहतरीन नतीजों के बाद इसके शेयर 9% तक उछल गए। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 2,962 रुपये पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे हैं। दरअसल, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 3.4 गुना उछल गया। कंपनी का रेवेन्यू ₹91 करोड़ से बढ़कर ₹307 करोड़ पहुंच गया, जबकि बाजार में सिर्फ 37% वृद्धि की उम्मीद थी।

क्या है डिटेल

कंपनी का EBITDA दोगुना होकर ₹68 करोड़ पर पहुंच गया, वहीं शुद्ध मुनाफा में 62% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो विश्लेषकों की 22% वृद्धि की उम्मीद से कहीं ज्यादा रही। हालांकि, इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद कंपनी के मार्जिन में तेज गिरावट देखने को मिली। EBITDA मार्जिन तिमाही दर तिमाही 1,500 बेसिस पॉइंट घटकर 22% रह गया। यह गिरावट कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण हुई। मैटेरियल कॉस्ट राजस्व के 61% तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह सिर्फ 24% थी। ग्रॉस मार्जिन भी घटकर 38% रह गया, जो पिछले साल 76% था।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने बताया कि इस गिरावट का मुख्य कारण एक ₹180 करोड़ के कम-मार्जिन प्रोजेक्ट की डिलीवरी रही। हालांकि, Data Patterns ने भरोसा जताया है कि आगामी तिमाहियों में मार्जिन दोबारा अपने ऐतिहासिक स्तर (35–40%) पर लौट आएंगे। सितंबर तिमाही के अंत तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक ₹737.25 करोड़ की रही, जबकि ₹552.08 करोड़ के नए ऑर्डर पर बातचीत जारी है। इन दोनों को मिलाकर कुल संभावित ऑर्डर बुक ₹1,286.98 करोड़ की है, जो FY26 की शुरुआत में ₹730 करोड़ थी, यानी 76% की बढ़ोतरी। ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो तिमाही में यह ₹167 करोड़ रहा, जो 268% की सालाना वृद्धि दर्शाता है।

डिफेंस से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट

कंपनी ने बताया कि FY26 की पहली छमाही में मिले ऑर्डर उसके अनुमान के अनुरूप हैं। इस अवधि में कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स से जुड़े दो बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिनका वित्तपोषण QIP फंड से किया गया था।

कंपनी की योजना

कंपनी ने कहा कि वह FY26 में 20–25% की राजस्व वृद्धि की उम्मीद रखती है। आगे के 2–3 वर्षों में कंपनी का लक्ष्य हर साल 20–25% की औसत वृद्धि दर बनाए रखना है। कंपनी का मानना है कि उसके पास अगले 18–24 महीनों में ₹20,000–30,000 करोड़ की संभावित ऑर्डर पाइपलाइन है, जो दीर्घकालिक विकास को मजबूत बनाएगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
