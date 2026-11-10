56% गिरा इस कंपनी का मुनाफा, फिर भी Jefferies को 38% तेजी की उम्मीद; जानें क्या है ब्रोकरेज का भरोसा

मुख्य बातें

डाटा पैटर्न के सितंबर तिमाही के नतीजे कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा 56% गिरकर ₹21.82 करोड़ और रेवेन्यू 57% घटकर ₹133 करोड़ रह गया

Data Patterns Share Price: डिफेंस सेक्टर की कंपनी डाटा पैटर्न (Data Patterns) के सितंबर तिमाही के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं। कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू दोनों में बड़ी गिरावट आई है। इसके बावजूद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) ने शेयर पर अपना 'Buy' रेटिंग बरकरार रखा है और मौजूदा स्तर से करीब 38% तेजी की संभावना जताई है। जेफरीज (Jefferies) ने डाटा पैटर्न (Data Patterns) के लिए ₹5,545 का टारगेट प्राइस दिया है। मंगलवार को शेयर ₹4,025 के आसपास बंद हुआ था। ऐसे में सवाल है कि कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद ब्रोकरेज को कंपनी के भविष्य पर इतना भरोसा क्यों है?

इसकी बड़ी वजह कंपनी का मजबूत ऑर्डर बुक (Order Book), नए ऑर्डर मिलने की संभावना और एक्सपोर्ट बिजनेस (Export Business) में बढ़ते अवसर हैं।

सितंबर तिमाही में मुनाफा 56% गिरा

डाटा पैटर्न (Data Patterns) के लिए सितंबर तिमाही काफी कमजोर रही। कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट (Consolidated Net Profit) सालाना आधार पर करीब 56% घटकर ₹21.82 करोड़ रह गया। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन (Revenue from Operations) भी 57% गिरकर ₹133 करोड़ रह गया।

कंपनी का EBITDA भी सालाना आधार पर करीब 54% घटकर ₹31.13 करोड़ रहा। हालांकि, एक राहत की बात यह रही कि EBITDA मार्जिन (Margin) बढ़कर 23.41% हो गया। तिमाही के नतीजे जेफरीज (Jefferies) के अनुमान से भी कमजोर रहे। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का EBITDA उसके अनुमान से करीब 61% कम रहा, जबकि रेवेन्यू (Revenue) और मार्जिन (Margin) भी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे।

सालाना लक्ष्य हासिल करने के लिए दूसरी छमाही अहम

कमजोर पहली छमाही के बाद अब कंपनी के सामने FY27 का रेवेन्यू गाइडेंस (Revenue Guidance) हासिल करने की चुनौती है। डाटा पैटर्न (Data Patterns) ने FY27 में 20% से 25% रेवेन्यू ग्रोथ (Revenue Growth) का अपना अनुमान बरकरार रखा है। हालांकि, जेफरीज (Jefferies) का मानना है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कंपनी को वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में करीब 66% से 75% की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ (Revenue Growth) दिखानी होगी। यह लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन (Order Pipeline) है, जो आगे की कमाई को सहारा दे सकती है।

₹2,000 करोड़ के ऑर्डर के बाद और बड़े ऑर्डर की उम्मीद

कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक, FY27 में पहले से मिले करीब ₹2,000 करोड़ के ऑर्डर के अलावा उसे ₹1,500 करोड़ से ₹2,000 करोड़ तक के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। कंपनी के ऑर्डर बुक (Order Book) का करीब 49% हिस्सा रडार (Radar) से जुड़ा है। बाकी ऑर्डर AMC, Avionics, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (Electronic Warfare) और ऑटोमेटेड टेस्टिंग इक्विपमेंट (Automated Testing Equipment) जैसे कारोबार से जुड़े हैं। अगर ये संभावित ऑर्डर समय पर मिलते हैं और उनका एग्जीक्यूशन बेहतर रहता है, तो आने वाली तिमाहियों में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ (Revenue Growth) तेज हो सकती है।

एक्सपोर्ट मार्केट में बड़ा मौका

जेफरीज (Jefferies) को डाटा पैटर्न (Data Patterns) की एक्सपोर्ट (Export) संभावनाओं से भी उम्मीद है। कंपनी को PAR (Precision Approach Radar) से जुड़े और कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा यूरोप में एडवांस रडार कंपोनेंट (Radar Components) और सबसिस्टम (Subsystems) के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट (Prototype Development) को लेकर पूछताछ हो रही है। अगर ये शुरुआती बातचीत बड़े कॉन्ट्रैक्ट में बदलती है, तो आने वाले सालों में एक्सपोर्ट बिजनेस (Export Business) कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ ड्राइवर (Growth Driver) बन सकता है।

डाटा पैटर्न सिविल एविएशन (Data Patterns Civil Aviation) के लिए Avionics और सेंसर्स के सेक्टर में भी विस्तार की योजना बना रही है। साथ ही कंपनी काउंटर-ड्रोन और सैटेलाइट सिस्टम्स (Satellite Systems) जैसी तकनीकों को इन-हाउस विकसित करने में निवेश कर रही है, जिनमें एक्सपोर्ट की भी संभावनाएं हैं। कंपनी ने पहले सब-सिस्टम का एक्सपोर्ट (Export) शुरू किया था। जेफरीज (Jefferies) का मानना है कि इससे आगे नए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स (Export Contracts) के दरवाजे खुल सकते हैं।

जेफरीज को 38% तेजी की उम्मीद क्यों?

जेफरीज (Jefferies) ने डाटा पैटर्न (Data Patterns) के लिए ₹5,545 का टारगेट प्राइस (Target Price) तय किया है। मौजूदा स्तर से यह करीब 38% की संभावित तेजी को दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की तकनीकी क्षमता, बढ़ता डिफेंस मार्केट, मजबूत ऑर्डर बुक (Order Book) और एक्सपोर्ट एपॉर्चुनिटीज (Export Opportunities) लंबे समय में कमाई बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

जेफरीज (Jefferies) के अनुसार, FY26 से FY30 के बीच कंपनी के एब्सलूट प्रॉफिट (Absolute Profit) में करीब 2.4 गुना वृद्धि हो सकती है। ब्रोकरेज को कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE भी 18% से अधिक रहने की उम्मीद है। कंपनी की डेब्ट-फ्री-बैलेंस शीट (Debt-Free Balance Sheet) भी इसके पक्ष में एक सकारात्मक फैक्टर है।

निवेशकों को किन जोखिमों पर नजर रखनी चाहिए?

हालांकि तस्वीर पूरी तरह रिस्क-फ्री नहीं है। जेफरीज (Jefferies) ने कंपनी की टेक्नोलॉजी (Technology) के समय के साथ पुरानी पड़ने और मैनेजमेंट (Management) की क्षमता से जुड़े रिस्क का भी जिक्र किया है। इसके अलावा FY27 का रेवेन्यू गाइडेंस (Revenue Guidance) हासिल करने के लिए दूसरी छमाही में तेज ग्रोथ (Growth) जरूरी होगी। इसलिए निवेशकों की नजर नए ऑर्डर, मौजूदा ऑर्डर बुक के एक्जीक्यूशन और कंपनी के मार्जिन पर बनी रहेगी।

आगे क्या है रास्ता?

डाटा पैटर्न (Data Patterns) के सितंबर तिमाही के नतीजों ने निवेशकों को निराश किया है, लेकिन बाजार की नजर अब आने वाले ऑर्डर और दूसरी छमाही के प्रदर्शन पर है। जेफरीज (Jefferies) का मानना है कि अगर कंपनी अपने मौजूदा ऑर्डर बुक (Order Book) को समय पर रेवेन्यू (Revenue) में बदलती है, नए बड़े ऑर्डर हासिल करती है और मार्जिन (Margin) में सुधार बनाए रखती है, तो शेयर में आगे तेजी की संभावना बन सकती है।

कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद डाटा पैटर्न (Data Patterns) के लिए आगे की कहानी उसके ऑर्डर बुक (Order Book) और एक्सपोर्ट बिजनेस (Export Business) पर टिकी हुई है। ₹5,545 के टारगेट प्राइस के साथ जेफरीज (Jefferies) ने शेयर में करीब 38% अपसाइड की संभावना जताई है। हालांकि, निवेशकों के लिए यह देखना अहम होगा कि कंपनी आने वाली तिमाहियों में अपने बड़े ऑर्डर को कितनी तेजी से एक्जीक्यूट (Execute) करती है और FY27 के ग्रोथ टारगेट (Growth Target) के करीब पहुंच पाती है।