डिफेंस स्टॉक 9% उछला, निवेशक Q3 रिजल्ट से गदगद, आपका है दांव?

Feb 06, 2026 03:08 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Data Patterns (India) Ltd Share price: डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर की कंपनी डाटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। इसका असर कंपनी के शेयरों पर दिखा है। आज शुक्रवार को इस डिफेंस स्टॉक को खरीदने की होड़ सी मची है। जिसकी वजह से स्टॉक का भाव 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया।

9% से अधिक चढ़ गया था शेयर

बीएसई में आज डाटा पैटर्न्स इंडिया (लिमिटेड) का शेयर बीएसई में आज 2630.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 2758.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

कंपनी को कितना हुआ नेट प्रॉफिट?

डाटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड ने तिमाही नतीजों की जानकारी में बताया कि उनका नेट प्रॉफिट 58.30 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 30.54 प्रतिशत अधिक है। डाटा पैटर्न्स इंडिया के रेवन्यू में सालाना आधार पर 47.92 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) 173.13 करोड़ रुपये रहा है।

डाटा पैटर्न्स का EBITDA सालाना आधार पर 43.58 प्रतिशत बढ़ा है। दिसंबर तिमाही में यह 77.58 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, इस कंपनी का ऑर्डर बुक इस समय 760 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, 1107.80 करोड़ रुपये का लेकर बातचीत जारी है।

एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने डाटा पैटर्न्स के शेयरों के लिए 2529 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 38 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, दो साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक शेयरों को होल्ड करने पर 43 प्रतिशत का फायदा मिला है। बता दें, साल में कंपनी के शेयरों का भाव 83 प्रतिशत तक बढ़ चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

