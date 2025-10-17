डेटा सेंटर वाली कंपनी का आ रहा आईपीओ, सेबी की मंजूरी का इंतजार
संक्षेप: सिफी इन्फिनिट स्पेसेस लिमिटेड ने 3,700 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया है। जेएम फाइनेंशियल, सीएलएसए इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल और मॉर्गन स्टेनली इंडिया इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।
Sify Infinit Spaces ipo: डेटा सेंटर को-लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी-सिफी इन्फिनिट स्पेसेस लिमिटेड ने 3,700 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। इस आईपीओ में 2,500 करोड़ रुपये तक के नए शेयरों का इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों- कोटक डेटा सेंटर फंड (643 करोड़ रुपये) और कोटक स्पेशल सिचुएशंस फंड (557 करोड़ रुपये) - द्वारा 1,200 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी 500 करोड़ रुपये तक का प्री-आईपीओ प्लेसमेंट भी कर सकती है, जिससे नए इश्यू का आकार कम हो जाएगा।
क्या होगा पैसे का
नए इश्यू से मिले रकम का उपयोग कंपनी के चेन्नई-2 डेटा सेंटर में टावर बी के निर्माण और नवी मुंबई स्थित रबाले डेटा सेंटर में टावर 11 और 12 के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, जिसका अनुमान क्रमशः 465 करोड़ रुपये और 860 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 600 करोड़ रुपये उधारों के पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान के लिए दिए जाएँगे, और शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जेएम फाइनेंशियल, सीएलएसए इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल और मॉर्गन स्टेनली इंडिया इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।
कंपनी के बारे में
यह कंपनी सिफी टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रवर्तित सिफी समूह का एक हिस्सा है। यह कंपनी मुंबई, चेन्नई, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में 14 को-लोकेशन डेटा सेंटर संचालित करती है, जिसकी संयुक्त निर्मित आईटी पावर क्षमता 30 जून, 2025 तक 188.04 मेगावाट है। 31 मार्च, 2025 तक भारत में आईटी क्षमता का निर्माण करके इसकी बाजार हिस्सेदारी 15.26 प्रतिशत थी।
सिफी इन्फिनिट 500 से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें दुनिया के शीर्ष चार हाइपरस्केलर्स में से तीन और भारत के शीर्ष 10 बैंकों में से सात शामिल हैं। वहीं, वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच, कंपनी का राजस्व 1,021.34 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,428.36 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA 412.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 634.25 करोड़ रुपये हो गया, जो मजबूत वित्तीय वृद्धि को दर्शाता है।