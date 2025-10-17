Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Data center firm sify infinit spaces files drhp with sebi for 3700 crore rs ipo
डेटा सेंटर वाली कंपनी का आ रहा आईपीओ, सेबी की मंजूरी का इंतजार

डेटा सेंटर वाली कंपनी का आ रहा आईपीओ, सेबी की मंजूरी का इंतजार

संक्षेप: सिफी इन्फिनिट स्पेसेस लिमिटेड ने 3,700 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया है। जेएम फाइनेंशियल, सीएलएसए इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल और मॉर्गन स्टेनली इंडिया इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।

Fri, 17 Oct 2025 11:31 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sify Infinit Spaces ipo: डेटा सेंटर को-लोकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी-सिफी इन्फिनिट स्पेसेस लिमिटेड ने 3,700 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। इस आईपीओ में 2,500 करोड़ रुपये तक के नए शेयरों का इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों- कोटक डेटा सेंटर फंड (643 करोड़ रुपये) और कोटक स्पेशल सिचुएशंस फंड (557 करोड़ रुपये) - द्वारा 1,200 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी 500 करोड़ रुपये तक का प्री-आईपीओ प्लेसमेंट भी कर सकती है, जिससे नए इश्यू का आकार कम हो जाएगा।

क्या होगा पैसे का

नए इश्यू से मिले रकम का उपयोग कंपनी के चेन्नई-2 डेटा सेंटर में टावर बी के निर्माण और नवी मुंबई स्थित रबाले डेटा सेंटर में टावर 11 और 12 के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, जिसका अनुमान क्रमशः 465 करोड़ रुपये और 860 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 600 करोड़ रुपये उधारों के पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान के लिए दिए जाएँगे, और शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जेएम फाइनेंशियल, सीएलएसए इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल और मॉर्गन स्टेनली इंडिया इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।

कंपनी के बारे में

यह कंपनी सिफी टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रवर्तित सिफी समूह का एक हिस्सा है। यह कंपनी मुंबई, चेन्नई, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में 14 को-लोकेशन डेटा सेंटर संचालित करती है, जिसकी संयुक्त निर्मित आईटी पावर क्षमता 30 जून, 2025 तक 188.04 मेगावाट है। 31 मार्च, 2025 तक भारत में आईटी क्षमता का निर्माण करके इसकी बाजार हिस्सेदारी 15.26 प्रतिशत थी।

सिफी इन्फिनिट 500 से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें दुनिया के शीर्ष चार हाइपरस्केलर्स में से तीन और भारत के शीर्ष 10 बैंकों में से सात शामिल हैं। वहीं, वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच, कंपनी का राजस्व 1,021.34 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,428.36 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA 412.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 634.25 करोड़ रुपये हो गया, जो मजबूत वित्तीय वृद्धि को दर्शाता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
IPO
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।