डालमिया भारत ने अडानी ग्रुप से JAL से इन सीमेंट्स को प्लांट खरीदेगी, 2850 करोड़ रुपये में डील
डालमिया इंडिया ने अडानी ग्रुप से सेंट्रल इंडिया में कुछ सीमेंट प्लांट्स को 2850 करोड़ रुपये में अधिग्रहण कर रही है। यह प्लांट्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड से हुई है।
सीमेंट इडस्ट्रीज के लिए बड़ी खबर सामने आई है। डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड (Dalmia Bharat Ltd) सब्सिडियरी कंपनी डालमिया भारत लिमिटेड ने जय प्रकाश एसोसिएट्स की कुछ सीमेंट संपत्तियों के अधिग्रहण का ऐलान किया है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaiprakash Associates Limited) अडानी ग्रुप ने कुछ समय पहले ही इनसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड फ्रेमवर्क के जरिए अधिग्रहण किया था।
क्या है एग्रीमेंट से जुड़ी डीटेल्स
यह एग्रीमेंट 21 मई 2026 को हुआ। इसके तहत रेवा (मध्य प्रदेश) और चुर्क, चुनार और सदवा (उत्तर प्रदेश) स्थिति प्लांट्स का अधिग्रहण किया जाएगा। यह डील 2850 करोड़ रुपये में होगी।
कितना है इन प्लांट्स की क्षमता
1-सालाना 5.2 मिलियन टन सीमेंट की क्षमता है।
2-Clinker की क्षमता 3.3 मैट्रिक टन सालाना है।
3- 99 मेगावाट की थर्मल पावर क्षमता है।
डालमिया की क्षमता में होगा इजाफा
इस अधिग्रहण के सफलता पूर्वक होने की स्थिति में डालमिया सीमेंट की कुल क्षमता बढ़कर 54.70 मैट्रिक टन हो जाएगी। वहीं, बेलगम, पुणे और कडापा प्रोजेक्ट पूरा होने पर डालमिया सीमेंट की क्षमता और बढ़कर 66.70 मैट्रिक टन सालाना हो जाएगी।
क्या रहा है इस डील का इतिहास
डालमिया सीमेंट ने जय प्रकाश एसोसिएट्स के साथ दिसंबर 2022 में एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन यह डील पूरी होती उससे पहले जयप्रकाश एसोसिएट्स इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया में पहुंच गया और डील पूरी ना हो सकी।
डालमिया के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
आज कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आज कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा गया। बीएसई में डालमिया के शेयर 1792.25 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 1806 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में 4.26 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। तीन साल में डालमिया के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 3.41 प्रतिशत गिरा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।