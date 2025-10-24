Hindustan Hindi News
₹79000 करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट को DAC से मिली मंजूरी, इन कंपनियों को हो सकता है फायदा, आपका है किसी में निवेश

संक्षेप: Defence stocks: सरकार की तरफ से गुरुवार को 79000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद की मंजूरी दे दी गई है। डीएसी ने 23 अक्टूबर को इसका अप्रूवल दे दिया है। यह अप्रूवल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए रक्षा उत्पादों को खरीदने के लिए मिला है।

Fri, 24 Oct 2025 08:30 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Defence stocks: सरकार की तरफ से गुरुवार को 79000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद की मंजूरी दे दी गई है। डीएसी ने 23 अक्टूबर को इसका अप्रूवल दे दिया है। यह अप्रूवल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए रक्षा उत्पादों को खरीदने के लिए मिला है। आइए जानते हैं कि इस 79000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का फायदा किन डिफेंस कंपनियों को मिल सकता है।

इन तीन कंपनियों को मिल सकता है आर्मी का प्रोजेक्ट

इंडियन आर्मी के लिए डीएसी ने नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) MK-II का अप्रूवल मिला है। Elara Capital के अनुसार इसका फायदा भारत डायनेमिक्स को हो सकता है। कंपनी को करीब 2000 करोड़ रुपये का काम मिला सकता है। वहीं, डीएसी की तरफ से इंडियन आर्मी को मोबाइल ELINT System (GBEMS) का अप्रूवल दिया गया है। इसका फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अस्त्र माइक्रो को हो सकता है।

गुरुवार को इंडियन आर्मी के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की भी मंजूरी दे दी गई है। जिसकी वजह से बीईएमएल के शेयर भी फोकस में रहेंगे।

नेवी प्रोजेक्ट के लिए रखें इन कंपनियों पर निगाह

मझगांव डॉक, गार्ड रीच शिपबिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड और एल एंड टी को 60,000 करोड़ रुपये के लेंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स (Landing Platform Docks) का काम मिल सकता है। वहीं, 30 एमएम के नेवल सर्फेस गन प्रोजेक्ट का फायदा भेल और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स को हो सकता है।

इसके अलावा बीईएल, अस्त्र माइक्रो और डाटा पैटर्न्स को इंडियन नेवी के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रा रेड सर्च और ट्रैक सिस्टम का काम मिल सकता है।

बीते 6 कारोबारी दिन से निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में 2.5 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। हालांकि, एक महीने में निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फ्लैट रहा है।

