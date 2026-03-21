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60% हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA, मोदी सरकार कब करेगी ऐलान? क्या मार्च की सैलरी में ही आएगा एरियर का पैसा

Mar 21, 2026 10:39 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द डीए का तोहफा मिल सकता है। मोदी सरकार की तरफ से 2 प्रतिशत डीए बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तब की स्थिति में केंद्र कर्मचारियों को DA बढ़कर 60% हो जाएगा।

60% हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA, मोदी सरकार कब करेगी ऐलान? क्या मार्च की सैलरी में ही आएगा एरियर का पैसा

DA Hike Update: डीए का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। पुराने ट्रेंड्स को अगर देखें तो मार्च के आखिरी सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार की तरफ से DA का ऐलान हो सकता है। सरकारी कर्मचारी इस ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, अगर अगले हफ्ते में इसका ऐलान हो भी जाता है तब की स्थिति में भी पैसा मार्च की सैलरी में नहीं मिलेगा।

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60% हो जाएगा DA?

मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक पे का 58 प्रतिशत DA मिलता है। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18000 रुपये है। तो मौजूदा डीए 10,440 रुपये होगा। इस बार 2 प्रतिशत डीए सरकारी कर्मचारियों को बढ़ सकता है। महंगाई के आंकड़े और AICPI इंडेक्स का कैलकुलेशन के आधार पर अगर देखें तो 2 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी की उम्मीद कर्मचारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तब की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला DA बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।

कब होगा DA का ऐलान

अगर हम पिछले कुछ साल का ट्रेंड देखें तो होली के समय पर डीए का ऐलान होता आया है। 2025 में 28 मार्च को ऐलान हुआ था। 2024 में 7 मार्च को डीए का ऐलान केंद्र सरकार ने किया था। 2023 में 24 और 2022 में 30 मार्च को DA का ऐलान हुआ था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिन में सरकार की तरफ से DA का ऐलान हो सकता है।

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क्या मार्च की सैलरी में जुड़ कर आएगा DA का पैसा?

अगर अगले कुछ दिन में भी सरकार की तरफ से डीए का ऐलान होता है तब की स्थिति में भी मार्च की सैलरी और पेंशन में यह जुड़कर नहीं आएगा। पहले कैबिनेट से DA का अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद नोटिस जारी होगा। विभाग उस आधार पर अपना कैलकुलेशन करेंगे। फिर बैंक सैलरी और पेंशन को अपडेट करेंगे। इसके बाद यह प्रोसेस होगा। यानी इस प्रक्रिया के पूरा होने में कुछ समय लगेगा।

उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी और पेंशनर्स को अप्रैल की सैलरी में DA और एरियर का पैसा मिलेगा।

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8वां पे कमिशन लागू (8th pay commission)

31 दिसंबर 2025 को 7वां वित्त आयोग समाप्त हो गया था। 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। हालांकि, नए पे कमिशन की रिपोर्ट आने में अभी 14 से 18 महीने का समय लगेगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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