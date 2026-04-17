केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी में लगेगा झटका? DA से जुड़ा है मामला

केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल की जब सैलरी मिलेगी तब निराशा हो सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने अब तक डीए में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों के अप्रैल की सैलरी में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। दरअसल, ऐसा माना जा रहा था कि सरकार अप्रैल के शुरुआती कुछ दिनों में महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी। हालांकि, इस बार अब तक डीए पर फैसला नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ रहता तो केंद्रीय कर्मचारियों की अप्रैल की सैलरी में डीए बढ़ोतरी के अलावा तीन महीने का एरियर भी जुड़कर आता। आइए डिटेल में समझते हैं।

तीन महीने का एरियर दरअसल, हर साल मार्च में होली के आसपास डीए पर जो फैसला होता है वो जनवरी से जून की छमाही के लिए होता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 30 या 31 मार्च की जो सैलरी मिलती थी उसमें जनवरी, फरवरी महीने का एरियर भी जुड़ता था। यह एरियर डीए बढ़ोतरी की वजह से बनता था। हालांकि, इस बार अप्रैल महीने के शुरुआती 16 दिन तक डीए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि डीए पर जो भी बढ़ोतरी होगी, उसमें तीन महीने का एरियर शामिल होगा। ये एरियर जनवरी, फरवरी और मार्च का होगा।

कितना बढ़ सकता है डीए? 7वें वेतन आयोग के तहत मंजूर किए गए फॉर्मूले के मुताबिक डीए में बढ़ोतरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) से जुड़ी होती है। मौजूदा अनुमानों के आधार पर, कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी बेसिक सैलरी के मौजूदा 58% से बढ़कर इसमें लगभग 2 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी होगी, जिससे यह लगभग 60% हो जाएगी।

वहीं, कुछ कर्मचारियों को 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर यह लागू होता है तो डीए 61% हो जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार महंगाई के असर को कम करने में मदद के लिए साल में दो बार-जनवरी और जुलाई में, डीए और डीआर में बदलाव करती है। हालांकि ये बदलाव इन्हीं महीनों से लागू होते हैं लेकिन इनकी घोषणाएं आमतौर पर बाद में की जाती हैं।

सरकार को लिखा जा रहा पत्र 13 अप्रैल 2026 की एक पत्र में नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड), जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखकर इस मुद्दे पर रोशनी डाली है और तुरंत कार्रवाई करने की गुजारिश की है। इस पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि डीए में बढ़ोतरी का ऐलान आम तौर पर हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते में किया जाता है। लेकिन, इस साल अब तक कोई ऐलान न होने की वजह से कर्मचारियों और रिटायर हुए लोगों में बेचैनी फैल गई है।