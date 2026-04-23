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डीए में 3% की होगी बढ़ोतरी? केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर मिलेगा तोहफा

Apr 23, 2026 11:00 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बीते दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में 2 पर्सेंट बढ़ाने का ऐलान किया था। अब एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 पर्सेंट तक बढ़ोतरी हो सकती है।

डीए में 3% की होगी बढ़ोतरी? केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर मिलेगा तोहफा

अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, बीते दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में 2 पर्सेंट बढ़ाने का ऐलान किया था। इस बढ़ोतरी के साथ डीए 60 पर्सेंट हो गया है। अब एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 पर्सेंट तक बढ़ोतरी हो सकती है। आइए डिटेल समझ लेते हैं।

क्या है मामला?

दरअसल, अभी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी, जनवरी से जून छमाही तक के लिए प्रभावी है। अब अगला ऐलान जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए होगा। दिसंबर छमाही के डीए का ऐलान आमतौर पर नवरात्रि या दशहरा के दौरान किया जाता है।

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इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। तमाम मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता 3 पर्सेंट बढ़कर 63 पर्सेंट हो जाएगा। इसका फायदा एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने की उम्मीद है।

कब भत्ते में हुई बढ़ोतरी?

बीते 18 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दो प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, दोनों में वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर कुल 6,791.24 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा। मूल वेतन या पेंशन की मौजूदा 58 प्रतिशत की दर पर दो प्रतिशत की यह वृद्धि, महंगाई की भरपाई के लिए है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर की यह अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2026 से दी जाएगी।

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राजस्थान सरकार ने भी दिया है तोहफा

इस बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में दो प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य कार्मिकों एवं पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि होगी।

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अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को एक जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी। इस निर्णय से लगभग 7.02 लाख कार्मिक एवं 5.44 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को आगामी जून में देय मई 2026 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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