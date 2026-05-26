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अब 5% डीए बढ़ाने का ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के भत्ते का ऐलान करने लगी हैं। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों ने भत्ते में 2 पर्सेंट का इजाफा किया है।

अब 5% डीए बढ़ाने का ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का जितना इंतजार है उतना ही साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते यानी डीए का इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारियों के साल की पहली छमाही के डीए का ऐलान अप्रैल महीने में हुआ तो दूसरी छमाही के लिए सितंबर या अक्टूबर में फैसले की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने पहली छमाही के डीए में 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी की है। इस माहौल के बीच राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के भत्ते का ऐलान करने लगी हैं। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों ने भत्ते में 2 पर्सेंट का इजाफा किया है। अब त्रिपुरा की सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा ऐलान किया है।

5 पर्सेंट की बढ़ोतरी

त्रिपुरा ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे मूल वेतन में सैलरी का हिस्सा बढ़कर 41% हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री माणिक साहा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। साहा ने बताया कि इस बढ़ोतरी से 1,02,563 राज्य सरकारी कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 5% डीए देने के लिए राज्य सरकार हर साल अतिरिक्त ₹500 करोड़ खर्च करेगी।

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उन्होंने कहा- हम कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ उनके वेतन का अंतर कम किया जा सके। राज्य के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए त्रिपुरा के कुल ₹34,212.31 करोड़ के बजट में से, वेतन और पेंशन पर लगभग ₹15,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

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वित्त मंत्रालय, रेलवे और IBA की ओर से DA में बढ़ोतरी

वित्त मंत्रालय ने 22 अप्रैल को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी की, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। इसके बाद 2 मई को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने भी बैंक कर्मचारियों के लिए मई, जून और जुलाई 2026 महीनों के लिए डीए को संशोधित किया ।

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इससे सभी स्तरों पर कामगारों और अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई। इसके तहत, ₹48,000 से ₹1,17,000 के बीच की बेसिक सैलरी के लिए डीए में बढ़ोतरी ₹435 से ₹1,050 के बीच है। इसके अलावा, 13 मई को भारतीय रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी की, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।

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Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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