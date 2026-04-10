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DA Latest Update: डीए में हो रही देरी से कर्मचारी परेशान, 60% होगा महंगाई भत्ता? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गुहार

Apr 10, 2026 11:24 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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DA Latest Update: जनवरी के डीए के ऐलान में देरी हो रही है। जिससे कर्मचारी काफी परेशान है। अब कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को डीए ऐलान जल्द करने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। 

DA Latest Update: डीए में हो रही देरी से कर्मचारी परेशान, 60% होगा महंगाई भत्ता? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गुहार

DA Latest Update: सरकार की तरफ से जनवरी डीए में लगातार हो रही देरी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को चिंता में डाल दिया है। अब संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से डीए की जल्द घोषणा करने की गुहार लगाई है। बता दें, कंफडेरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लॉयीज एंड वर्कर्स और आल इंडिया एनपीएस एम्पलॉयी की तरफ से वित्त मंत्री से जल्द डीए की ऐलान की मांग की गई है।

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वित्त मंत्री को क्या कुछ लिखा गया? (DA announcement Update)

आल इंडिया एनपीएस एम्पलॉयी फेडरेशन के प्रेसीडेंट मंजीत सिंह पटेल की तरफ से वित्त मंत्री को लिए गए पत्र में कहा गया है कि डीए में हो रही देरी की वजह से कर्मचारी काफी निराशा और हताशा हैं। डीए के ऐलान में हो रही देरी की वजह से कर्मचारियों में इस बात की चर्चा जोरों पर शुरू हो गई है क्या फिर से एक बार कोरोना की तरह महंगाई भत्ता रोक दिया जाएगा। मंजीत सिंह ने आगे लिखा की कर्मचारियों के हितों और भावनाओं पर विचार किया जाए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से डीए लागू करने की मांद की है। बता दें, यह लेटर 9 अप्रैल 2026 को लिखा गया है।

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पहले कब होता आया है ऐलान

सरकार की तरफ से साल भर में दो बार कर्मचारियों को डीए का ऐलान किया जाता रहा है। जनवरी के डीए का ऐलान सरकार की तरफ से मार्च में होली के आस-पास और जुलाई के डीए का ऐलान दिवाली के आस-पास होता रहा है।

पिछले साल सरकार ने 2 अप्रैल को डीए का ऐलान किया था। तब सरकार केंद्र सरकार की तरफ से 2 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया था। 2024 में 12 मार्च को डीए बढ़ाया गया था। तब केंद्र सरकार ने 4 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी की थी। 2023 में सरकार 3 अप्रैल को डीए का ऐलान किया था। तब भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।

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इस बार कितना हो सकता है डीए में इजाफा

मौजूदा सरकार कैलुकेशन को अगर देखें तो उस स्थिति में 2 प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी की संभावना काफी अधिक है। हालांकि, कर्मचारी संगठन इससे अधिक की डिमांड कर रहे हैं। बता दें, अगर 2 प्रतिशत डीए में इजाफा होता है तब यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।

क्यों हो रही है देरी? (DA Hike Delay)

डीए में देरी क्यों हो रही है इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि, चर्चा इस बात की जोरों पर है कि 7वें वेतन आयोग के समाप्त होने और 8वें वेतन आयोग के शुरू होने की वजह से यह देरी हो रही है। केंद्र सरकार 8वें पे कमिशन का गठन कर दिया। जो 18 महीने में अपनी रिपोर्ट को जमा करेगा। जिसके आधार पर सरकार की तरफ से सैलरी, इंक्रीमेंट आदि का फैसला किया जाएगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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