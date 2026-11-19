DA में 4% तक की बढ़ोतरी, बीत गए त्योहार तो जागी झारखंड, मिजोरम और ओडिशा की सरकार
मुख्य बातें
- DA Hike: केंद्र सरकार के बाद अब कई राज्य सरकारों ने त्योहारों से पहले ही अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का तोहफा दे चुकी हैं
- झारखंड और ओडिशा सरकार ने DA और DR में 3% की बढ़ोतरी की है, जबकि मिजोरम सरकार ने 4% बढ़ाने का फैसला किया है
दशहरा, दिवाली, छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के बीतने के बाद झारखंड और ओडिशा सरकार ने DA और DR में 3% की बढ़ोतरी की है, जबकि मिजोरम सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला किया है। जबकि, केंद्र सरकार के बाद अब कई राज्य सरकारों ने त्योहारों से पहले ही अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का तोहफा दे चुकी हैं।
कहां कितना हो गया डीए
झारखंड और ओडिशा में DA की दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है। वहीं, मिजोरम में यह 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
झारखंड में 3% बढ़ा DA और DR
झारखंड सरकार ने बुधवार को राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इसके बाद DA और DR की दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे राज्य के करीब 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
मिजोरम में 4% बढ़ा महंगाई भत्ता
मिजोरम सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 50% कर दिया है। पहले यह 46% था। बढ़ी हुई दर 1 दिसंबर से लागू होगी। मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
इसके अलावा संविदा कर्मचारियों का DA भी 10% से बढ़ाकर 20% करने की मंजूरी दी गई है। यह फैसला भी 1 दिसंबर से लागू होगा। सरकार ने 10 साल से अधिक सर्विस पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों और 14 साल से अधिक सेवा दे चुके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का भी फैसला किया है।
ओडिशा में 3% बढ़ा DA
ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद DA और DR 60% से बढ़कर 63% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी।मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। राज्य के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। बढ़ा हुआ DA नवंबर की सैलरी के साथ नकद दिया जाएगा।
इन राज्यों में भी बढ़ चुका है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार की ओर से 28 अक्टूबर को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद कई अन्य राज्य सरकारें भी DA बढ़ा चुकी हैं।
- हिमाचल प्रदेश: 5% बढ़ोतरी
- बिहार: 3% बढ़ोतरी
- तमिलनाडु: 3% बढ़ोतरी
- राजस्थान: 3% बढ़ोतरी
- पंजाब: 3% बढ़ोतरी
- अरुणाचल प्रदेश: 3% बढ़ोतरी
- उत्तराखंड: 3% बढ़ोतरी
- गुजरात: 3% बढ़ोतरी
- कर्नाटक: 2.5% बढ़ोतरी
- छत्तीसगढ़: 2% बढ़ोतरी
- मध्य प्रदेश: 2% बढ़ोतरी
- केरल: 2% बढ़ोतरी
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें