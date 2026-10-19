क्या 21 अक्टूबर को बढ़ेगा DA? केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी
मुख्य बातें
- केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से उम्मीद जताई जा रही है
- ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सचिव सी
- श्रीकुमार ने ईटी वेल्थ ऑनलाइन से बातचीत में कहा कि 21 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना है
DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार 14 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि, इस बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस की घोषणा की गई, लेकिन डीए बढ़ोतरी पर कोई फैसला सामने नहीं आया। अब केंद्रीय कर्मचारियों की नजर 21 अक्टूबर 2026 को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी है। दशहरा के अगले दिन होने वाली इस बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, सरकार ने अभी तक डीए बढ़ोतरी की घोषणा की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
21 अक्टूबर को DA बढ़ोतरी का हो सकता है ऐलान?
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से उम्मीद जताई जा रही है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सचिव सी. श्रीकुमार ने ईटी वेल्थ ऑनलाइन से बातचीत में कहा कि 21 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना है। वहीं, ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत पटेल का भी कहना है कि अगली कैबिनेट बैठक से पहले घोषणा होने की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। हालांकि, जब तक सरकार आधिकारिक ऐलान नहीं करती, तब तक कर्मचारियों को इंतजार करना होगा।
क्या बुधवार को ही होता है DA Hike का ऐलान?
केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक आमतौर पर बुधवार को होती है। कई बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान भी कैबिनेट बैठक के आसपास किया गया है। इसी वजह से कर्मचारियों को 21 अक्टूबर की बैठक से उम्मीदें हैं। हालांकि, डीए बढ़ोतरी की घोषणा बुधवार को ही हो, ऐसा कोई तय नियम नहीं है। इससे पहले सरकार ने 18 अप्रैल 2026 को शनिवार के दिन भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। वहीं, 1 अक्टूबर 2025 को बुधवार और 28 मार्च 2025 को शनिवार के दिन भी डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी।
60% से बढ़कर 63% हो सकता है महंगाई भत्ता
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 60% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से लागू होने वाले डीए में संशोधन करती है। इसका आधार खुदरा महंगाई के आंकड़े होते हैं। जुलाई 2026 के डीए संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक की 12 महीने की औसत खुदरा महंगाई को ध्यान में रखा जा रहा है। जून के महंगाई आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा 60% डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। हालांकि, यह अभी एक अनुमान है। महंगाई भत्ते की अंतिम दर कितनी होगी, इसकी पुष्टि सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।
कर्मचारी संगठन क्यों कर रहे हैं जल्द ऐलान की मांग?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों ने सरकार से जुलाई 2026 के डीए संशोधन का जल्द ऐलान करने की मांग की है। उनका कहना है कि जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनर्स पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 10 अक्टूबर 2026 को लिखे पत्र में भी बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए सरकार से जल्द डीए बढ़ोतरी की घोषणा करने का अनुरोध किया था।
कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए?
फिलहाल सभी की नजर 21 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक पर है। इस बैठक में डीए बढ़ोतरी का ऐलान होता है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो सकता है। लेकिन कर्मचारियों को किसी भी अंतिम फैसले के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें