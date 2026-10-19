क्या 21 अक्टूबर को बढ़ेगा DA? केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी

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DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार 14 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि, इस बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस की घोषणा की गई, लेकिन डीए बढ़ोतरी पर कोई फैसला सामने नहीं आया। अब केंद्रीय कर्मचारियों की नजर 21 अक्टूबर 2026 को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी है। दशहरा के अगले दिन होने वाली इस बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, सरकार ने अभी तक डीए बढ़ोतरी की घोषणा की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

21 अक्टूबर को DA बढ़ोतरी का हो सकता है ऐलान? केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से उम्मीद जताई जा रही है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सचिव सी. श्रीकुमार ने ईटी वेल्थ ऑनलाइन से बातचीत में कहा कि 21 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना है। वहीं, ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत पटेल का भी कहना है कि अगली कैबिनेट बैठक से पहले घोषणा होने की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। हालांकि, जब तक सरकार आधिकारिक ऐलान नहीं करती, तब तक कर्मचारियों को इंतजार करना होगा।

क्या बुधवार को ही होता है DA Hike का ऐलान? केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक आमतौर पर बुधवार को होती है। कई बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान भी कैबिनेट बैठक के आसपास किया गया है। इसी वजह से कर्मचारियों को 21 अक्टूबर की बैठक से उम्मीदें हैं। हालांकि, डीए बढ़ोतरी की घोषणा बुधवार को ही हो, ऐसा कोई तय नियम नहीं है। इससे पहले सरकार ने 18 अप्रैल 2026 को शनिवार के दिन भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। वहीं, 1 अक्टूबर 2025 को बुधवार और 28 मार्च 2025 को शनिवार के दिन भी डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी।

60% से बढ़कर 63% हो सकता है महंगाई भत्ता फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 60% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से लागू होने वाले डीए में संशोधन करती है। इसका आधार खुदरा महंगाई के आंकड़े होते हैं। जुलाई 2026 के डीए संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक की 12 महीने की औसत खुदरा महंगाई को ध्यान में रखा जा रहा है। जून के महंगाई आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा 60% डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। हालांकि, यह अभी एक अनुमान है। महंगाई भत्ते की अंतिम दर कितनी होगी, इसकी पुष्टि सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।

कर्मचारी संगठन क्यों कर रहे हैं जल्द ऐलान की मांग? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों ने सरकार से जुलाई 2026 के डीए संशोधन का जल्द ऐलान करने की मांग की है। उनका कहना है कि जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनर्स पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 10 अक्टूबर 2026 को लिखे पत्र में भी बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए सरकार से जल्द डीए बढ़ोतरी की घोषणा करने का अनुरोध किया था।