DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को नवरात्रि में मिलेगा महंगाई भत्ता! सरकार ने कही ये बात

DA Hike: महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नवरात्रि के समय कर्मचारियों का डीए बढ़कर आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA)के बारे में मैसेज दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र के डीए के बीच का अंतर धीरे-धीरे कम किया जाएगा। साथ ही डीए का बकाया पैसा चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों के दिया जाएगा।

अक्टूबर में आएगा महंगाई भत्ता पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने महंगाई भत्ता पर कहा कि पूजा के महीने में महंगाई भत्ता खाते में आ जाएगा। राज्य सरकार ने हाल ही में DA में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिससे राज्य कर्मचारियों का DA बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर कई राज्य ऐलान कर रही हैं। कई राज्य सरकारें बढ़ाने, बकाया एरियर देने और सैलरी से जुड़े पेंडिंग पेंडिंग मामलों पर फैसला लेने की तैयारी कर रही हैं। वहीं, केंद्र सरकार से भी साल 2026 की दूसरी डीए बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है।

ये राज्य करेंगे डीए बढ़ाने का ऐलान पंजाब सरकार ने जुलाई 2021 से मार्च 2024 तक के पेंडिंग डीए और DR के पेमेंट पर विचार करने का फैसला किया है। इसके लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जो एरियर और रिवाइज सैलरी और पेंशन से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट देगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से 18 फीसदी डीए बढ़ाने, पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने और अन्य पेंडिंग मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है।

हिमाचल प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए तथा एरियर की समीक्षा कर रही है। वहीं, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपने कर्मचारियों के लिए 3 फीसदी डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा बोनस और न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी की गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में डीए में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिससे राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। राज्य में 7वें वेतन आयोग के गठन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। दूसरी ओर केरल सरकार ओणम से पहले कर्मचारियों को 2 फीसदी डीए बढ़ोतरी का तोहफा देने पर विचार कर रही है।

इस साल अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों ने भी डीए बढ़ाया है। महाराष्ट्र ने अलग-अलग वेतन आयोगों के तहत पेंडिंग डीए एरियर जारी करने को मंजूरी दी है।