इन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ गया DA, राज्य सरकार ने किया 2% का इजाफा
मुख्य बातें
- DA hike updates: केरलम् की राज्य सरकार ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है
- इस बार 2 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया है
- कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए क्रेडिट करके मिलेगा
DA hike updates: दशहरा से पहले करेलम् की राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जिसके बाद महंगाई भत्ता 35 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हो गया है। लम्बे समय से कर्मचारी इस डीए और डीआर के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, राज्य सरकार ने जनवरी साइकल के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
कब होगा डीए का भुगतान (DA payment updates)
बढ़ती महंगाई और त्योहारों के इस सीजन में कर्मचारियों के लिए यह बड़ी सौगत है। इसकी मांग लम्बे समय से की जा रही थी। नए डीए को जोड़कर राज्य सरकार की तरफ से पैसा अक्टूबर 2026 की सैलरी में आएगा। यानी नवंबर में जब कर्मचारियों को सैलरी क्रेडिट होगी उसमें 37 प्रतिशत डीए का योगदान होगा। बता दें, पेशनर्स को नवंबर की पेंशन में बढ़ा हुआ डीआर जोड़कर मिलेगा।
एरियर के लिए अलग से होगा ऐलान
फिलहाल एरियर का इंतजार और करना होगा। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि एरियर की घोषणा अलग से की जाएगी। एरियर का पैसा 1 जनवरी 2026 से जोड़कर मिलेगा। बता दें, फरवरी 2026 में राज्य सरकार ने डीए और डीआर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया था।
ऐसे कर्मचारी जो 6वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी पा रहे हैं उनके लिए डीए 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए का इंतजार
मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए मिल रहा है। आखिरी बार केंद्र सरकार ने डीए में 2 प्रतिशत का इजाफा किया था। बता दें, कई संगठनों ने सरकार से दशहरा से पहले डीए की घोषणा करने की मांग की थी। लेकिन फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि डीए की घोषणा दिवाली के आस-पास हो सकती है। पुराना ट्रेंड भी इसी ओर संकेत कर रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।