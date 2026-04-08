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ये है 60% DA में देरी की असली वजह, आपकी जेब पर डालेगी सीधा असर; जानिए इसके फायदे और नुकसान

Apr 08, 2026 08:08 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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DA Hike 2026 News: DA हाइक में इस बार देरी हो रही है। इसके कई कारण हैं। इस पर 8वें वेतन आयोग का भी कुछ असर है। आइए जानते हैं कि DA बढ़ोतरी कब तक होने की उम्मीद है और इस देरी के कारण क्या फायदा नुकसान होगा?

ये है 60% DA में देरी की असली वजह, आपकी जेब पर डालेगी सीधा असर; जानिए इसके फायदे और नुकसान

DA Hike 2026 News: सरकारी कर्मचारियों को इस साल थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जनवरी–जून 2026 के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike 2026) बढ़ोतरी का ऐलान इस बार तय समय से नहीं हुआ है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है। आमतौर पर हर साल मार्च के अंत तक DA हाइक का ऐलान हो जाता था, लेकिन 2026 में यह सिलसिला टूटता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि DA बढ़ोतरी कब तक होने की उम्मीद है और इस देरी के कारण क्या फायदा नुकसान होगा?

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क्यों हो रही देरी?

दरअसल, इस देरी के पीछे कोई नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक कारण बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार DA 60% के करीब पहुंच रहा है, इसलिए सरकार को इसके वित्तीय प्रभाव का ज्यादा गहराई से आंकलन करना पड़ रहा है। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहे 8वां वेतन आयोग ( 8th Pay Commission) के ट्रांजिशन का भी इस पर असर पड़ा है। सरकार नए पे कमीशन के ढांचे के साथ DA को बेहतर तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे समय थोड़ा बढ़ गया है।

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हालांकि, कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि यह देरी उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। जब भी DA बढ़ोतरी का ऐलान होगा, यह 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी और कर्मचारियों को एरियर (arrears) भी मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹56,100 है, तो उसे जनवरी से मार्च तक के लिए करीब ₹6,700 से ₹7,000 तक का एरियर मिल सकता है।

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पिछले कुछ सालों में DA घोषणा की तारीख

सालघोषणा की तारीख
202528 मार्च
20247 मार्च
202324 मार्च
202230 मार्च
2021कोई घोषणा नहीं (DA फ्रीज)
202017 मार्च
201913 मार्च
20187 मार्च
201716 मार्च
201623 मार्च

देरी का असर


इस देरी का असर पूरी तरह तब तक खत्म नहीं होता, जब तक नया DA लागू नहीं होता, क्योंकि अभी भी कर्मचारी पुराने वेतन पर ही बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी मासिक बचत और खर्च पर दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा, एक साथ मिलने वाला एरियर कभी-कभी टैक्स पर भी असर डाल सकता है और उस महीने की टेक-होम सैलरी को प्रभावित कर सकता है।

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अब आगे क्या उम्मीद की जाए?


फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा है और उम्मीद है कि इसमें 2% की बढ़ोतरी होकर यह 60% तक पहुंच सकता है। यह बढ़ोतरी खास इसलिए भी है, क्योंकि यह 7वें वेतन आयोग के बाद नए ढांचे में पहला बड़ा बदलाव होगा। DA हाइक में देरी जरूर हुई है, लेकिन यह एक अस्थायी स्थिति है। कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आखिरकार उन्हें पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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