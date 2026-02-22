Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

10% बढ़ गया DA, हुआ ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

Feb 22, 2026 10:29 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ढ़ी हुई दरें उन कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी लागू होंगी, जो अभी भी पुराने वेतन और पेंशन स्केल के तहत भुगतान पा रहे हैं। महंगाई के दौर में इस फैसले को लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

10% बढ़ गया DA, हुआ ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

DA Hike: केरला सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद DA और DR की दर 25% से बढ़कर 35% हो गई है। यह फैसला 20 फरवरी 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के जरिए लागू किया गया। बढ़ी हुई दरें उन कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी लागू होंगी, जो अभी भी पुराने वेतन और पेंशन स्केल के तहत भुगतान पा रहे हैं। महंगाई के दौर में इस फैसले को लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

क्या है आदेश

सरकार के आदेश के मुताबिक इस बढ़ोतरी का फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टाफ, प्राइवेट कॉलेज और पॉलिटेक्निक कर्मचारियों, फुल-टाइम कंटिजेंट कर्मचारियों, स्थानीय निकाय कर्मियों, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और एक्स-ग्रेशिया लाभार्थियों को मिलेगा। इसके अलावा पार्ट-टाइम टीचर्स, पार्ट-टाइम कंटिजेंट कर्मचारी और दोबारा नौकरी कर रहे पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा। यानी यह फैसला काफी बड़े दायरे में लागू होगा और हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:होली से पहले होगा DA का ऐलान, 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की इतनी होगी सैलरी
ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग पर सरकार की बड़ी चेतावनी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर
ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में दी नई जानकारी, कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

जो कर्मचारी अभी भी प्री-रिवाइज्ड पे स्केल के तहत वेतन ले रहे हैं, उनके लिए भी DA की नई दरें तय कर दी गई हैं। अलग-अलग वेतन संशोधन आदेशों के तहत DA में संशोधन किया गया है। इसी तरह प्री-रिवाइज्ड पेंशन स्केल पर पेंशन पाने वालों के लिए DR की दरों में भी समान रूप से बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि संशोधित दरें संबंधित आदेशों के अनुसार लागू होंगी, जिससे पुराने स्केल पर वेतन और पेंशन पाने वालों को भी बराबर राहत मिल सके।

भुगतान अप्रैल 2026 में होगा

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मार्च 2026 के वेतन के साथ दिया जाएगा, जिसका भुगतान अप्रैल 2026 में होगा। वहीं महंगाई राहत अप्रैल 2026 की पेंशन के साथ दी जाएगी, जिसका भुगतान भी अप्रैल में ही किया जाएगा। हालांकि, बकाया राशि (एरियर) को लेकर सरकार ने कहा है कि इस संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

क्या है डिटेल

सरकार ने यह भी साफ किया है कि राज्य के पीएसयू, सांविधिक निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी यह बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जो संस्थाएं राज्य के DA/DR पैटर्न पर पहले से चल रही हैं, वे अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से बढ़ी हुई दर लागू कर सकती हैं। अगर खर्च उठाने में दिक्कत हो तो पहले सरकार से सलाह लेनी होगी। वहीं जिन संस्थाओं के वेतन या पेंशन का 90% से ज्यादा खर्च सरकारी अनुदान से चलता है, वे मंजूरी के साथ इसे लागू कर सकती हैं। हालांकि KSEB और KSRTC जैसी संस्थाओं पर यह आदेश सीधे लागू नहीं होगा और उन्हें अलग प्रक्रिया अपनानी होगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,