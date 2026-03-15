Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

4% DA बढ़ाने का ऐलान, 1 अप्रैल से लागू होगी बढ़ोतरी, इन कर्मचारियों के लिए ऐलान

Mar 15, 2026 08:00 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

संस्था ने महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी।

4% DA बढ़ाने का ऐलान, 1 अप्रैल से लागू होगी बढ़ोतरी, इन कर्मचारियों के लिए ऐलान

DA Hike: सिख धर्म की शीर्ष प्रबंधन संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। संस्था ने महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। यह घोषणा SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने अमृतसर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान की। इस फैसले से SGPC के कर्मचारियों को महंगाई के दौर में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

यह घोषणा अमृतसर के गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल में आयोजित धार्मिक सभा के दौरान की गई। यहां अखंड पाठ साहिब भोग का भोग डाला गया, जो नया नानकशाही संवत 558 के आगमन के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और पूरे कार्यक्रम का माहौल आध्यात्मिक भक्ति से भरा रहा।

ये भी पढ़ें:इतिहास बताता है कि नई तकनीकें... AI से छंटनी पर बोले रघुराम राजन

कल्याण और सुविधाओं का ध्यान

सभा को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि SGPC हमेशा अपने कर्मचारियों के कल्याण और सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरुद्वारों में सेवा करने वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संगत की सेवा और सिख संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखना है। उनके मुताबिक नौकरी के साथ-साथ सेवा भावना और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है।

ये निर्देश भी

इस दौरान धामी ने SGPC कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि अब सभी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान पारंपरिक सिख पोशाक यानी कुर्ता-पायजामा पहनना होगा। उनका कहना था कि गुरु घरों में सेवा करने वाले हर व्यक्ति का आचरण और पहनावा सिख परंपराओं को दर्शाना चाहिए। इससे गुरुद्वारों की पवित्रता और सम्मान भी बना रहता है।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे? सरकार कर रही बड़ी तैयारी, चेक करें डिटेल

इसके साथ ही SGPC अध्यक्ष ने कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने रोजाना के काम की शुरुआत आध्यात्मिक अनुशासन के साथ करें। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी ड्यूटी शुरू करने से पहले सामूहिक रूप से मूल मंत्र का पाठ करें और ‘वाहेगुरु’ गुरमंत्र का जाप करें। उनका मानना है कि इससे न केवल व्यक्ति के आचरण में सुधार आता है बल्कि संस्थाओं की मर्यादा भी मजबूत होती है।

ये भी पढ़ें:₹1.60 लाख से नीचे आया सोना, अब आगे और गिरेगा भाव? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
ये भी पढ़ें:₹30 के शेयर पर कल से रखें नजर, 18 मार्च को होने वाला है बड़ा ऐलान

कार्यक्रम के दौरान हरमंदिर साहिब के हजूरी रागी जत्थे ने गुरबानी कीर्तन प्रस्तुत किया, जिसका नेतृत्व भाई हरजीत सिंह ने किया। अरदास भाई प्रेम सिंह ने की, जबकि ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी परविंदरपाल सिंह ने हुकमनामा के बाद आध्यात्मिक विचार साझा किए। इस मौके पर SGPC के कई सदस्य, अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संगत को नानकशाही नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मानवता की भलाई के लिए प्रार्थना भी की गई।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,