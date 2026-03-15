4% DA बढ़ाने का ऐलान, 1 अप्रैल से लागू होगी बढ़ोतरी, इन कर्मचारियों के लिए ऐलान
संस्था ने महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी।
DA Hike: सिख धर्म की शीर्ष प्रबंधन संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। संस्था ने महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। यह घोषणा SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने अमृतसर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान की। इस फैसले से SGPC के कर्मचारियों को महंगाई के दौर में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या है डिटेल
यह घोषणा अमृतसर के गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल में आयोजित धार्मिक सभा के दौरान की गई। यहां अखंड पाठ साहिब भोग का भोग डाला गया, जो नया नानकशाही संवत 558 के आगमन के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और पूरे कार्यक्रम का माहौल आध्यात्मिक भक्ति से भरा रहा।
कल्याण और सुविधाओं का ध्यान
सभा को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि SGPC हमेशा अपने कर्मचारियों के कल्याण और सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरुद्वारों में सेवा करने वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संगत की सेवा और सिख संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखना है। उनके मुताबिक नौकरी के साथ-साथ सेवा भावना और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है।
ये निर्देश भी
इस दौरान धामी ने SGPC कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि अब सभी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान पारंपरिक सिख पोशाक यानी कुर्ता-पायजामा पहनना होगा। उनका कहना था कि गुरु घरों में सेवा करने वाले हर व्यक्ति का आचरण और पहनावा सिख परंपराओं को दर्शाना चाहिए। इससे गुरुद्वारों की पवित्रता और सम्मान भी बना रहता है।
इसके साथ ही SGPC अध्यक्ष ने कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने रोजाना के काम की शुरुआत आध्यात्मिक अनुशासन के साथ करें। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी ड्यूटी शुरू करने से पहले सामूहिक रूप से मूल मंत्र का पाठ करें और ‘वाहेगुरु’ गुरमंत्र का जाप करें। उनका मानना है कि इससे न केवल व्यक्ति के आचरण में सुधार आता है बल्कि संस्थाओं की मर्यादा भी मजबूत होती है।
कार्यक्रम के दौरान हरमंदिर साहिब के हजूरी रागी जत्थे ने गुरबानी कीर्तन प्रस्तुत किया, जिसका नेतृत्व भाई हरजीत सिंह ने किया। अरदास भाई प्रेम सिंह ने की, जबकि ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी परविंदरपाल सिंह ने हुकमनामा के बाद आध्यात्मिक विचार साझा किए। इस मौके पर SGPC के कई सदस्य, अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संगत को नानकशाही नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मानवता की भलाई के लिए प्रार्थना भी की गई।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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