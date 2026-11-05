DA Hike: पंजाब और गुजरात ने भी दिवाली से पहले दिया तोहफा, 3% बढ़ा महंगाई भत्ता
मुख्य बातें
- DA Hike: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है
- गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है
राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ अब पंजाब और गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। दोनों राज्यों ने 4 नवंबर 2026 को DA बढ़ाने का ऐलान किया। हालांकि, दोनों राज्यों में बढ़ोतरी लागू होने की तारीख और एरियर भुगतान का तरीका अलग-अलग है।
पंजाब में DA 50% से बढ़कर 53% हुआ
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा।
इस बढ़ोतरी के बाद पंजाब में DA की दर 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। नई दर 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। बढ़ा हुआ DA दिसंबर में मिलने वाली सैलरी और पेंशन में शामिल होकर आएगा।
दो महीने में DA में कुल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी
इससे पहले 23 सितंबर को पंजाब सरकार ने DA में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। तब DA 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया था, जो 1 सितंबर 2026 से लागू हुआ था। इस तरह पंजाब सरकार ने करीब दो महीने में DA में कुल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
गुजरात में DA 60 से बढ़कर 63% हुआ
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इससे करीब 4.62 लाख कर्मचारियों और 5.07 लाख पेंशनर्स यानी कुल 9.69 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद गुजरात में DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।
चार महीने का एरियर भी मिलेगा
कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से अक्टूबर 2026 तक चार महीने का एरियर भी दिया जाएगा। यह रकम नवंबर की सैलरी और पेंशन के साथ मिलेगी। गुजरात सरकार एरियर के भुगतान पर करीब 523 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं, DA बढ़ने से राज्य सरकार पर सालाना 1,569 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
केंद्र सरकार भी बढ़ा चुकी है DA
इससे पहले 28 अक्टूबर 2026 को मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का भी बेसब्री से इंतजार है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें