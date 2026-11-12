DA का एरियर कब मिलेगा? सरकारी कर्मचारियों के लिए आया नया अपडेट
मुख्य बातें
- जब सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को किसी पिछली तारीख से लागू करती है लेकिन बढ़ी हुई रकम का भुगतान बाद में शुरू होता है, तो बीच की अवधि का बकाया पैसा DA एरियर कहलाता है
बीते अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 63% हो गया है, जो बीते 1 जुलाई से प्रभावी है। जानकारों की मानें तो देर से ऐलान के कारण यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों की अक्टूबर की सैलरी में जुड़कर नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारियों को नवंबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का डीए एरियर भी मिलेगा।
केंद्र के अलावा कई राज्यों ने भी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसमें छत्तीसगढ़, केरल और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा 2-2% की बढ़ोतरी की गई है। कर्नाटक सरकार द्वारा 2.5% की बढ़ोतरी, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड की सरकारों द्वारा 3-3% की बढ़ोतरी की गई। वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 5% की बढ़ोतरी हुई है।
पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस महीने की शुरुआत में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे लगभग 8 लाख लोगों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ DA दिसंबर के वेतन और पेंशन में जुड़कर आएगा। इस घोषणा के साथ, पंजाब में DA की दर 50% से बढ़कर 53% हो गई है, जो 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।
अरुणाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह राशि नवंबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई से अक्टूबर तक की चार महीने की अवधि का एरियर नकद के रूप में दिया जाएगा। यह राशि सीधे कर्मचारियों के वेतन खातों और पेंशनभोगियों (तथा उनके परिवारों) के पेंशन खातों में जमा कर दी जाएगी
उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों के लिए 3% DA को मंजूरी दी गई है। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के लिए जो अंतर की राशि (यानी DA का बकाया) बनती है, उसका भुगतान पात्र कर्मचारियों को नकद में किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाकर 63 फीसदी कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। सरकार के आदेश के मुताबिक, अक्टूबर महीने का बढ़ा हुआ DA नवंबर 2026 की नियमित सैलरी के साथ दिया जाएगा। वहीं, जुलाई से सितंबर 2026 तक के चार महीने की बकाया राशि कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (PF) खातों में जमा की जाएगी। यानी कर्मचारियों को इस अवधि का एरियर सीधे नकद मिलने के बजाय PF खाते में मिलेगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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