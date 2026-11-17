मुख्य बातें

DA Hike: ओडिशा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार, 17 नवंबर को महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए 60% से बढ़कर 63% हो गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा। बढ़ा हुआ पैसा नवंबर की सैलरी के साथ नकद दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी होगी।

सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा? ओडिशा सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 60% से बढ़कर 63% हो गया है। आसान भाषा में समझें तो अब कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से 3% ज्यादा डीए मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। ऐसे में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बकाया पैसा भी कर्मचारियों को मिलेगा। यह रकम नवंबर की सैलरी के साथ दी जाएगी। महंगाई भत्ता यानी डीए सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए देती है। इससे रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों का असर कम करने में मदद मिलती है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा ओडिशा सरकार ने सिर्फ नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी राहत दी है। सरकार ने पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। डीआर बढ़ने के बाद पात्र पेंशनर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा पेंशन मिलेगी। इसका मकसद पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत देना है। बता दें कि डीए नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, जबकि डीआर रिटायर्ड कर्मचारियों यानी पेंशनर्स को दिया जाता है। दोनों में समय-समय पर महंगाई के हिसाब से बदलाव किया जाता है।