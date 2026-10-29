रेलवे ने वेरिएबल DA में किया इजाफा, इन वर्कर्स को मिलेगा फायदा
मुख्य बातें
- रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अहम खबर है
- रेल मंत्रालय ने विभिन्न कार्यों में लगे संविदा श्रमिकों के वेरिएबल डियरनेस अलाउं (VDA) की दरों में बदलाव किया है
केंद्रीय कर्मचारियों के जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इस छमाही के लिए सरकार ने 3 पर्सेंट की डीए बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 63 पर्सेंट हो गया है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिली इस खुशखबरी के बीच रेल मंत्रालय ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) दरों में संशोधन की घोषणा की है। आइए जान लेते हैं कि क्या बदलाव हुआ है।
किन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार, संशोधित दरें कई तरह के कामों में लगे संविदा श्रमिकों पर लागू होंगी। इनमें सड़क, रनवे, भवन, भूमिगत केबल, बिजली की लाइन, पानी की सप्लाई लाइन और सीवर पाइपलाइन के निर्माण व रखरखाव में लगे कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा झाड़ू लगाने और सफाई का काम करने वाले श्रमिक, सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारी तथा रेलवे के गुड्स शेड और पार्सल कार्यालयों में सामान की लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले श्रमिक भी इसके दायरे में आते हैं। सफाई कार्यों में कानून के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां शामिल नहीं होंगी।
रेलवे के गुड्स शेड और पार्सल कार्यालयों में काम करने वाले या लोडिंग और अनलोडिंग (सामान चढ़ाने-उतारने) का काम करने वाले श्रमिकों के लिए संशोधित VDA दरें इस तरह हैं:
एरिया A: ₹317 प्रतिदिन
एरिया B: ₹267 प्रतिदिन
एरिया C: ₹215 प्रतिदिन
बता दें कि एरिया A, B और C अलग-अलग शहरों और स्थानों को दर्शाते हैं। श्रम ब्यूरो ने न्यूनतम वेतन दरें तय करने के लिए इन्हें इन श्रेणियों में बांटा है। उदाहरण के लिए, क्षेत्र A में अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, नोएडा और कुछ अन्य बड़े शहर शामिल हैं। बहरहाल, लोडिंग-अनलोडिंग श्रमिकों के लिए बेसिक वेतन और VDA को मिलाकर न्यूनतम दैनिक मजदूरी एरिया A में ₹840, एरिया B में ₹704 और एरिया C में ₹565 निर्धारित है।
वहीं, निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए VDA दरें उनके स्किल के स्तर के आधार पर अलग-अलग हैं। अकुशल (unskilled) श्रमिकों के लिए एरिया A, B और C में क्रमशः ₹317, ₹267 और ₹215 प्रतिदिन की दरें तय हैं। वहीं, हाई स्किल्ड श्रमिकों के लिए ये दरें क्रमशः ₹418, ₹387 और ₹354 प्रतिदिन हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का ऐलान
बीते बुधवार को ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडसल के इस फैसले से करीब 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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