DA Hike पर मोदी कैबिनेट ने नहीं किया कोई ऐलान, क्या 28 अक्टूबर को 'दिवाली गिफ्ट' देने का है इंतजाम?

मुख्य बातें

DA Hike 2026: देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद भरी निगाहें मोदी कैबिनेट की 21 अक्टूबर की बैठक पर थी। उम्मीद थी कि दशहरे पर उन्हें DA Hike का तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी कैबिनेट की बैठक में जुलाई 2026 छमाही के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला ही नहीं हुआ। ऐसे में अब कर्मचारियों की निगाहें 28 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की संभावित बैठक पर हैं और उन्हें उम्मीद है कि 28 वाली बैठक में दिवाली गिफ्ट के रूप में डीए बढ़ने की खुशखबरी मिलेगी।

कर्मचारियों की यूं ही नहीं बंधी थी उम्मीद कई कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद थी कि इस हफ्ते दशहरे से पहले मंत्रिमंडल या वित्त मंत्रालय जुलाई 2026 वाली DA बढ़ोतरी की घोषणा कर देगा। पिछले सालों में ऐसी घोषणाएं सितंबर के आखिर से अक्टूबर के शुरुआती या मध्य तक होती रही हैं।

16 अक्टूबर को सरकार ने किया था एक ऐलान एक खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नॉन परफार्मेंस लिंक्ड बोनस की घोषणा की, लेकिन DA या महंगाई राहत (DR) पर कोई बात नहीं कही। DA और DR कर्मचारियों और पेंशनर्स के मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है, जिसका मकसद बढ़ती जीवन-यापन लागत और महंगाई के असर को कम करना है।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, DA को साल में दो बार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर अपडेट किया जाता है। केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी घोषणाएं आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में आती हैं, और इन्हें जनवरी और जुलाई से लागू किया जाता है।

खास बात यह है कि सरकार ने इस साल दूसरी DA बढ़ोतरी की तारीख को आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं किया है। पिछली बढ़ोतरी अप्रैल में घोषित हुई थी, जब वित्त मंत्रालय ने DA को मूल वेतन के 58% से बढ़ाकर 60% किया था, और यह 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था।

‘दिवाली गिफ्ट’ को लेकर बढ़ रही उम्मीद मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 28 अक्टूबर को हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार की बैठकें आमतौर पर बुधवार को होती हैं। कभी-कभी तारीख आगे बढ़ जाती है या हफ्ते में कई बैठकें हो जाती हैं ताकि मुद्दों को निपटाया जा सके। अब 8 नवंबर को दिवाली होने के कारण 28 अक्टूबर की संभावित बैठक में ‘दिवाली गिफ्ट’ यानी DA बढ़ोतरी की घोषणा होने की उम्मीद बढ़ रही है।

पिछले 5 सालों का ट्रेंड क्या कहता है पिछले पांच साल में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की ओर से छपी घोषणाओं से पता चलता है कि जुलाई वाली किस्त इन तारीखों पर घोषित हुई थी...

2025: सरकार ने 1 अक्टूबर को 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे DA और DR 55% से 58% हो गए थे। यह संबंधित वर्ष के 1 जुलाई से लागू हुआ था।

2024: 16 अक्टूबर को घोषणा हुई थी, जिसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से दरें 50% से 53% हो गई थीं। यह संबंधित वर्ष के 1 जुलाई से लागू हुआ था।

2023: मंत्रिमंडल ने 18 अक्टूबर को 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर की थी, जिससे DA और DR 42% से 46% हो गए थे। यह संबंधित वर्ष के 1 जुलाई से लागू हुआ था।

2022: सरकार ने 28 सितंबर को 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे दरें 34% से 38% हो गई थीं। यह संबंधित वर्ष के 1 जुलाई से लागू हुआ था।