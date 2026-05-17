DA को लेकर कल हो सकता है ऐलान, बिहार, तमिलनाडु के बाद इस राज्य पर निगाह
DA hike announcement: बंगाल के कर्मचारियों को कल यानी 18 मई को बढ़े हुए डीए का तोहफा मिल सकता है। राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग कल है।
DA hike announcement: कई राज्यों ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। उड़ीसा, तमिलनाडु और बिहार सरकार ने महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। बता दें, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा दिया था। इसके बाद राज्यों सरकारों की तरफ से भी बढ़ोतरी का ऐलान किया जा रहा है।
उड़ीसा सरकार ने भी डीए में 2% का इजाफा किया
15 मई को उड़ीसा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 2 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। बता दें, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यानी कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा।
इस ऐलान से 8.5 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा।
तमिलनाडु ने भी डीए को बढ़ाया (Tamilnadu DA hike announcement)
राज्य की नई सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद अब कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
बिहार सरकार ने भी डीए को बढ़ाया (Bihar DA hike announcement)
राज्य में अभी कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस राज्य के कर्मचारियों का डीए 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गया है। यह डीए भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रहेगा।
5वें वेतन आयोग के अंतर्गत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के डीए में 9% की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद इन कर्मचारियों का डीए 474 प्रतिशत से बढ़कर 483 प्रतिशत हो गया है। 7वें वेतन आयोग के जरिए सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जिसके बाद इन कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो चुका है।
18 मई को होगा डीए बंगाल में डीए का ऐलान? (Bengal DA hike announcement)
राज्य की सरकार की कैबिनेट मीटिंग 18 मई को प्रस्तावित है। इसी मीटिंग में शुवेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से डीए का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा निगाह इस बात पर भी होगी कि क्या राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग को लेकर कोई तोहफा मिलताा है या नहीं? बीजेपी ने चुनाव के दौरान राज्य कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का ऐलान किया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।