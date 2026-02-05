4% बढ़ गया DA, हुआ ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और राज्य कर्मचारियों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। इसके अलावा राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अंतरिम बजट पेश करते समय महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि की घोषणा की। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 'लक्ष्मीर भंडार' योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि फरवरी से 500 रुपये बढ़ाई जाएगी।
क्या है डिटेल
उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए 'बांग्लार युवा साथी' नाम से एक नई योजना शुरू करने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोज़गारों को प्रति माह 1,500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। यह सहायता राशि युवाओं को नौकरी मिलने तक या अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक मानदेय राशि में 1,000 रुपये की वृद्धि की भी बजट में घोषणा की गई।
पश्चिम बंगाल में अप्रैल-मई में संभावित विधानसभा चुनावों से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में सामाजिक कल्याण, रोजगार सहायता और जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बता दें कि आज सुबह, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 तक की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीएई) का भुगतान करने का निर्देश दिया था। बेंच ने राज्य सरकार को 6 मार्च तक अपने कर्मचारियों को बकाया डीएई का 25% भुगतान करने का निर्देश दिया। पीटीआई ने बेंच के हवाले से कहा, “महंगाई भत्ता प्राप्त करना पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिवादी कर्मचारियों का कानूनी रूप से लागू होने वाला अधिकार है... अपीलकर्ता राज्य के कर्मचारी 2008-2019 की अवधि के लिए इस फैसले के अनुसार बकाया राशि के भुगतान के हकदार होंगे।” यह मामला तब शुरू हुआ जब कुछ राज्य सरकारी कर्मचारियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान दर पर डीएई और लंबित बकाया राशि की मांग की।