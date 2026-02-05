Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़DA Hike mamata banerjee govt announces 4 percent dearness allowance hike for government employees
4% बढ़ गया DA, हुआ ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

4% बढ़ गया DA, हुआ ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

संक्षेप:

DA Hike- इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोज़गारों को प्रति माह 1,500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। यह सहायता राशि युवाओं को नौकरी मिलने तक या अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी।

Feb 05, 2026 04:18 pm ISTVarsha Pathak भाषा
share Share
Follow Us on

DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और राज्य कर्मचारियों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। इसके अलावा राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अंतरिम बजट पेश करते समय महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि की घोषणा की। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 'लक्ष्मीर भंडार' योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि फरवरी से 500 रुपये बढ़ाई जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए 'बांग्लार युवा साथी' नाम से एक नई योजना शुरू करने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोज़गारों को प्रति माह 1,500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। यह सहायता राशि युवाओं को नौकरी मिलने तक या अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक मानदेय राशि में 1,000 रुपये की वृद्धि की भी बजट में घोषणा की गई।

पश्चिम बंगाल में अप्रैल-मई में संभावित विधानसभा चुनावों से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में सामाजिक कल्याण, रोजगार सहायता और जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बता दें कि आज सुबह, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 तक की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीएई) का भुगतान करने का निर्देश दिया था। बेंच ने राज्य सरकार को 6 मार्च तक अपने कर्मचारियों को बकाया डीएई का 25% भुगतान करने का निर्देश दिया। पीटीआई ने बेंच के हवाले से कहा, “महंगाई भत्ता प्राप्त करना पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिवादी कर्मचारियों का कानूनी रूप से लागू होने वाला अधिकार है... अपीलकर्ता राज्य के कर्मचारी 2008-2019 की अवधि के लिए इस फैसले के अनुसार बकाया राशि के भुगतान के हकदार होंगे।” यह मामला तब शुरू हुआ जब कुछ राज्य सरकारी कर्मचारियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान दर पर डीएई और लंबित बकाया राशि की मांग की।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,