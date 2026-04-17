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DA Hike का क्यों बढ़ता जा रहा है इंतजार? क्या अगले हफ्ते मोदी कैबिनेट देगी खुशखबरी?

Apr 17, 2026 11:57 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से दिए जाने वाला महंगाई भत्ता (DA) अब तक नहीं मिला है। इंतजार बहुत लंबा हो गया है। NC-JCM ने कैबिनेट सचिव से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। पढ़ें लेटेस्ट अपडेट और संभावित बढ़ोतरी के बारे में।

DA Hike का क्यों बढ़ता जा रहा है इंतजार? क्या अगले हफ्ते मोदी कैबिनेट देगी खुशखबरी?

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी 2026 का महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR) का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। इस बार अप्रैल का महीना भी आधे से अधिक बीत गया है और अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इस देरी से देशभर में लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स में गुस्सा है।

डीए में देरी पर क्या कर रहे कर्मचारी संगठन

नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड), ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इसमें तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक संगठन के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि देरी से कर्मचारियों में असंतोष और आशंका का माहौल बन रहा है। वहीं, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने बुधवार को देशव्यापी लंच ऑवर प्रदर्शन किया।

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कितनी DA बढ़ोतरी हो सकती है?

मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार इस बार 2% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। यानी DA बढ़कर 60% हो सकता है। पेंशनभोगियों के लिए DR भी 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में मामूली, लेकिन राहत देने वाली बढ़ोतरी होगी।

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पहले कब-कब जारी हुआ था डीए का आदेश

2 अप्रैल 2025: DA 58%, इजाफा 3%

12 मार्च, 2024: DA 50%, इजाफा 4%

3 अप्रैल, 2023: DA 42%, इजाफा 4%

31 मार्च 2022: DA 34%, इजाफा 3%

23 अप्रैल 2020: डीए/डीआर 17% पर स्थिर

27 फरवरी 2019: DA 12%, इजाफा 3%

15 मार्च 2018: DA 7%, इजाफा 2%

30 मार्च 2017: DA 4%, इजााफा 2%

7 अप्रैल 2016: DA 125%, इजाफा 6%

आखिर क्यों हो रही डीए के ऐलान में देरी

वित्त और कार्मिक मंत्रालय की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह देरी कई स्तरों पर स्वीकृति और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते हो रही है। Bankbazar.Com के सीईओ अधिल शेट्टी का कहना है कि "ऐलान का सही समय आंतरिक समीक्षा और अप्रूवल के स्टेजेज पर निर्भर करता है। समय में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बढ़ोतरी निश्चित है।"

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अब आगे क्या होगा?

NC-JCM ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया है कि बिना और देरी किए 1 जनवरी 2026 से लागू DA/DR की घोषणा की जाए। संभावना है कि सरकार अगले कुछ हफ्तों में यह ऐलान कर सकती है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि जल्द घोषणा नहीं हुई तो वे और अधिक कठोर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। फिलहाल सभी की निगाहें कैबिनेट सचिव के कार्यालय से आने वाले किसी आदेश पर टिकी हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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