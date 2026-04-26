सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा! हर लेवल पर कितना फायदा?
DA hike latest updates: केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। अलग-अलग पे लेवल के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में ₹300 से ₹1,100 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
DA hike latest updates: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस (Ministry of Finance) ने महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
DA क्या होता है?
महंगाई भत्ता यानी DA (Dearness Allowance) कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा होता है, जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। यह हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है और इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index -AICPI) के आधार पर होती है।
2% DA बढ़ने से सैलरी पर क्या असर?
DA सीधे आपकी बेसिक पे (Basic Pay) पर लागू होता है, यानी 2% की बढ़ोतरी का मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी का 2% अतिरिक्त हर महीने मिलेगा।
नीचे आसान उदाहरण से समझें
लेवल-1 कर्मचारी (बेसिक पे ₹18,000)
पहले DA (58%) = ₹10,440
नया DA (60%) = ₹10,800
मासिक बढ़ोतरी = ₹360
लेवल-4 कर्मचारी (Basic Pay ₹25,500)
पहले DA = ₹14,790
नया DA = ₹15,300
मासिक बढ़ोतरी = ₹510
लेवल-7 कर्मचारी (Basic Pay ₹44,900)
पहले DA = ₹26,042
नया DA = ₹26,940
मासिक बढ़ोतरी ≈ ₹898
लेवल-10 कर्मचारी (Basic Pay ₹56,100)
पहले DA = ₹32,538
नया DA = ₹33,660
मासिक बढ़ोतरी ≈ ₹1,122
यानी जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी होगी, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा।
|लेवल
|बेसिक पे
|करंट सैलरी
|सैलरी विथ 2% हाइक
|अंतर
|Level 1
|₹18,000
|₹28,440
|₹28,800
|₹360
|Level 2
|₹19,900
|₹31,442
|₹31,840
|₹398
|Level 3
|₹21,700
|₹34,286
|₹34,720
|₹434
|Level 4
|₹25,500
|₹40,290
|₹40,800
|₹510
|Level 5
|₹29.200
|₹46,136
|₹46,720
|₹584
|Level 6
|₹ 35,400
|₹55,932
|₹56,640
|₹708
|Level 7
|₹44,900
|₹70,942
|₹71,840
|₹898
|Level 8
|₹47,600
|₹75,208
|₹76,160
|₹952
|Level 9
|₹53,100
|₹83,898
|₹84.960
|₹1,062
|Level 10
|₹56,100
|₹88,638
|₹89,760
|₹1,122
|Level 11
|₹67,700
|₹1,06,966
|₹1,08,320
|₹1,354
|Level 12
|₹78,800
|₹1,24,504
|₹1,26,080
|₹1576
|Level 13
|₹1,23,100
|₹1,94498
|₹1,96,960
|₹2462
|Level 13A
|₹1,31,100
|₹2,07,138
|₹2,09,760
|₹2,622
|Level 14
|₹1,44,200
|₹2,27,836
|₹2,30,720
|₹2,884
|Level 15
|₹1,82,200
|₹2,87,876
|₹2,91,520
|₹3,644
|Level 16
|₹2,05,400
|₹3,24,532
|₹3,28,640
|₹4,108
|Level 17
|₹2,25,000
|₹3,55,500
|₹3,60,00
|₹4,500
|Level 18
|₹2,50,000
|₹3,95,000
|₹4,00,000
|₹5,000
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
इस DA बढ़ोतरी से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा, जिसमें रक्षा कर्मी और रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं।
DA कैलकुलेशन में क्या बदलाव?
सरकार के अनुसार DA को सैलरी का अलग हिस्सा ही माना जाएगा। 50 पैसे से ऊपर की राशि को अगले रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा। बेसिक पे (Basic Pay) वही होगा, जो 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) के अनुसार (कोई अन्य भत्ता शामिल नहीं होगा) है।
2% DA बढ़ोतरी भले छोटी लगे, लेकिन यह हर महीने सैलरी में सीधा इजाफा करती है। खासकर महंगाई के दौर में यह राहत कर्मचारियों के लिए काफी अहम होती है। आने वाले समय में और DA बढ़ोतरी की उम्मीद भी बनी रहती है, जिससे सैलरी और बेहतर हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।